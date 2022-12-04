İşgalci İsrail uçakları Gazze'de Hamas'a ait iki noktayı vurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın roketlerinin üretildiği önemli bir merkez konumunda bulunan bir silah atölyesini vurduğunu belirtti.

Uçakların ayrıca Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir tüneli de hedef aldığını bildiren Adraee, söz konusu saldırının, dün akşam Gazze'den İsrail'e roket atılmasına karşılık düzenlendiğini ifade etti.

Saldırı sonucu can kaybı yaşanmazken, binalarda maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada ise İsrail uçaklarının saldırılasına karadan havaya füzelerle karşılık verildiği kaydedildi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım ise yerel bir haber kanalına yaptığı açıklamada, direniş güçlerinin, İsrail saldırısına karşılık vererek, "İsrail'in denklemleri değiştirmesine izin vermeyeceklerini ve Filistin halkını müdafaaya devam edeceklerini" gösterdiğini dile getirdi.

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İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını artırdığına değinen Kasım, "Bu Siyonist terör ve Nazi tavrı, halkımızın içinde yanan devrim ateşini söndüremeyecek ve biz de halkımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e doğru fırlatılan bir roketin tespit edildiği ancak roketi önlemek için herhangi bir savunma sisteminin çalıştırılmadığı belirtilmişti.

OYNAT 00:42 İşgalci İsrail Gazze'yi vurdu İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki İslami Direniş Hareketi Hamas'a ait iki askeri noktayı vurdu. Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgelerinde bulunan İslami Direniş Hareketi Hamas'a ait iki askeri noktayı vurdu. Saldırılar nedeniyle yaralı veya can kaybı yaşanmazken, civardaki evlerde maddi hasar meydana geldi. Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, dün akşam Gazze'den İsrail'e füze atıldığını açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. BiP'te paylaş

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