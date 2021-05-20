İşgalci İsrail'den Batı Şeria'da 60 Filistinliye tutuklama

Nisan ayında toplam 1800 Filistinli, İsrail güçleri tarafından tutuklandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle ilgili çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Kulübü'nden yapılan açıklamada, tutuklanan Filistinlilerin çoğunu aktivist ve Hamas hareketi yöneticilerinin oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada tutuklanan kişi sayısının 60'ı bulduğu belirtilirken, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre ise tutuklananların arasında Hamas'ın El-Halil kentindeki yöneticisi Nayif er-Racub da bulunuyor.

Filistin Esirler Kulübü dün, nisan ayında yükselen tansiyon sebebiyle toplam 1800 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından tutuklandığını açıklamıştı.

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