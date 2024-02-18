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Dünya

İşgalci İsrail'den Gazze'yi bölen proje: İşgal altındaki bölgeyi enlemesine kesecek

Gerçekleştirdiği soykırım saldırılarıyla Gazze'yi harabeye çeviren terör devleti İsrail, işgal ettiği bölgeyi ayıracak yol projesine hazırlanıyor. İsrail medyası tarafından ileri sürülen iddiaya göre terör devleti, Gazze'nin doğusundan batısına doğru uzanacak asfalt bir yol inşa etmeye başladı. Gazze Şeridi'nin kuzeyini geri kalan kısımlarından ayırmak amacıyla yapılacak yolun, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimi Nahal Oz'dan başlayacağı ve Gazze'yi enlemesine keserek Akdeniz yakınlarına kadar uzanacağı belirtildi. Ayrıca İsrail medyası, söz konusu projeye ilişkin, "Bu, ordunun, Gazze'de uzun süre kalmaya hazırlandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

18:15 - 18/02/2024 Pazar
AA
İsrail Gazze'yi ikiye bölecek yol projesine hazırlanıyor. (Foto: Arşiv)
İsrail Gazze'yi ikiye bölecek yol projesine hazırlanıyor. (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyini geri kalan kısımlarından ayırmak amacıyla Gazze'nin doğusundan batısına doğru uzanacak asfalt bir yol inşa etmeye başladığı iddia edildi.

İsrail sağına yakınlığıyla bilinen Kanal 14 Televizyonunun haberinde, söz konusu yolun, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimi Nahal Oz'dan başlayacağı ve Gazze'yi enlemesine keserek Akdeniz yakınlarına kadar uzanacağı belirtildi.

Orduya ait çok sayıda iş makinesi, kamyon ve ekipmanın, "794" ismini taşıyacak yol için bir taş kırma tesisi inşa ettiği kaydedildi.

Kanal, İsrail ordusunun, yeni inşa edilecek yolun sağ ve solunda kalan bütün evleri yıktığı anların videosunu yayınlarken, kanalın muhabiri de "Bu, ordunun, Gazze'de uzun süre kalmaya hazırlandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde yapılan uyarılara rağmen, İsrail ordusu, Refah'a yönelik kara harekatına hazırlık yapıyor.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.




#Gazze
#İsrail
#Yol Projesi
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