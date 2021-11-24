İşgalci İsrail’den insanlık dışı uygulama: Filistinliye sağlık hizmeti yok ​

İşgal altındaki Batı Şeria’da yıldırma politikaları uygulayan İsrail güçleri, Filistinlilere sağlık ambargosu uygulamaya başladı. Londra merkezli The New Arab sitesinin Filistinliler için Tıbbi Yardım (MAP) derneğinin raporlarına dayandırdığı habere göre, sağlık hizmeti almak isteyen Filistinliler, önemli engellerle karşı karşıya kalıyor. MAP yetkilileri, hastaneye ulaşabilen Filistinlilerin saatlerce bekletildiğini, çoğu Filistinli’nin bu yüzden koronavirüs aşısı dahi olamadığını vurguladı.

YOLLAR YASAK

Batı Şeria’daki Han El-Ahmar köyünde yaşayan bir Filisintili, haber sitesine verdiği demeçte, yaşadıkları yere oldukça yakın sağlık tesislerinin ve mobil kliniklerin bulunduğunu ancak Filistinlilerin bunları kullanmalarının yasak olduğunu belirtti. Filistinli köylü, “Hangi yolları kullanacağız? Kliniklere giden yolları kullanamayız. Bu yollar bize yasak” ifadelerini kullandı. Başka bir Filistinli anne ise Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından korkan çocuklarının tek başına tuvalete dahi gidemediğini ve yolları kullanmalarının mümkün olmadığını belirtti.

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EVDE DOĞUM YAPIYORLAR

MAP verilerine göre bu durumun en büyük mağdurları kadınlar. Siteye konuşan Maha Jalayta isimli Filistinli bir kadın, hamile kadınların sağlık sorunları yaşadığını vurgulayarak, “Hamilelik süresince hastaneye hiç gitmeyen kadınlar var. Hamile geçirdikleri 9 ay boyunca evlerinden çıkamıyorlar” dedi.

AŞI YAPTIRAMIYORLAR

MAP Gazze Direktörü Mahmoud Shalabi, İsrail’in işgal altında yaşayan Filistinlileri “aşı yaptırmadıkları için kınadığını” ancak “Filistinlilerin aşı yaptıracak merkezlere ulaşamadığı için aşı yaptıramadığını, ulaşabilenlerin ise kasıtlı olarak saatlerce bekletildiğini” ifade ederek işgalci gücün ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

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