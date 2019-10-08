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İşgalci İsrail’in Doğu Kudüs’te hedefi Türkiye

İsrail’in Doğu Kudüs’te Türkiye düşmanlığıyla dolu planı ifşa oldu. Türkiye’nin bölgedeki kültürel ve ekonomik faaliyetlerinin engellenmesini amaçlayan plana göre, TİKA’ya da kısıtlama getirilmesi hedefleniyor. Planda, TİKA’nın Doğu Kudüs’te yapacağı faaliyetlerini önceden İsrail makamlarıyla koordine etmesi şartı getirilmesi de yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kudüs
Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, “Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilere yönelik projelerini kısıtlamayı” amaçlayan sinsi planının detaylarını yayınladı. Gazetenin dünkü sayısında “Erdoğan’ı engelleme planı” başlığı ile manşetten verilen haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın, Türkiye’nin Doğu Kudüs’te ikamet eden Filistinlilerin kültürel, ekonomik ve sosyal varlıklarını korumasına yönelik insani yardımlarını, kalkınma projelerini, sosyal ve kültürel faaliyetlerini engellemek amacıyla bakanlığına talimat verdiği planın taslak metninin hazırlandığını aktardı. Haberde, “Ürdün’ün Mescid-i Aksa üzerindeki özel statüsünü koruma amacı güttüğü” iddia edilen planı Dışişleri Bakanı Katz’ın “kısa süre içerisinde” Başbakan Netanyahu’ya sunma niyetinde olduğu belirtildi.

  • Israel Katz
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs'te (Arşiv)

TİKA’YA KISITLAMA

İsrailli yetkililerin, Türkiye’nin Doğu Kudüs’te yürüttüğü çalışmalardan “uzun zamandır” rahatsız olduğuna işaret edilen haberde, söz konusu planda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Kültür Merkezi’nin Doğu Kudüs’teki faaliyetlerinin kısıtlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Planda ayrıca TİKA’nın Filistin Koordinatörlüğünde görevli Türkiye vatandaşları ile Yunus Emre Kültür Merkezi bünyesinde Doğu Kudüs’teki Filistinlilere Türkçe dersi veren Türk öğretmenlere vize verilmemesinin yanı sıra TİKA’nın Doğu Kudüs’te yapacağı faaliyetleri önceden İsrail makamlarıyla koordine etmesinin önerildiği kaydedildi.

OSMANLI TAKINTISI YAŞIYOR

Kudüs'te Erdoğan gösterisi

Haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın Osmanlı Devletine düşmanlığı ve korkusu da aktarıldı. Katz’ın Türkiye’yi hedef alan açıklamasında, “Doğu Kudüs’te, Türkiye’nin eylemlerine zemin olan tüm siyasi zemini yokedeceğiz, şehrin tüm noktalarında İsrail egemenliğini genişleteceğiz. Osmanlı’nın dönemi sona erdi, Türkiye’nin Kudüs’te işi yok” gibi düşmanca sözler sarfettiği belirtildi.

ÜRDÜN’Ü DE KULLANACAK

Tel-Aviv yönetimi, Amman ile yaptığı ikili anlaşmayı bir koz olarak kullanıp, Türkiye’nin faaliyetlerini engelleme niyetinde. Habere göre, İsrail sözde “Ürdün’ün Mescid-i Aksa üzerindeki özel statüsünü koruma amacı güttüğü” iddiasıyla Türkiye’yi hedef alacak ve iki ülke arasında gerginlik çıkmasının yollarını arayacak.

GÜVENLİK KABİNESİNE SUNULACAK

Haberde, plan için Başbakan Netanyahu’nun onayının yeterli olacağı ancak Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimi daha da artabileceği endişesiyle Güvenlik Kabinesinde de konunun ele alınmasının beklendiği yorumuna yer verildi.

FİLİSTİN’İ KORUYAN FAALİYETLER

Hayom gazetesinde, TİKA’nın Doğu Kudüs’te ikamet eden Filistinlilere yönelik hayata geçirdiği ve adeta İsrail’i çıldırtan projelere de geniş yer verildi. TİKA’nın Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde birçok evi restore ettirdiği, kentte yaşayan Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduğuna vurgu yapıldı. Bakan Katz, İsrail’de 17 Eylül’de yapılan erken seçimlerden birkaç gün önce Twitter’dan İbranice ve Arapça paylaştığı mesajda Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki faaliyetlerinin durdurulması için Dışişleri Bakanlığı’na bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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