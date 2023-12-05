İşgalci İsrail'in Han Yunus ile Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu, 1990’lı yıllarda Bosna’da yaşanan soykırımın mimarlarından Sırp lider Slobodan Milosevic’in sonunu hatırlatarak uyardı: Netanyahu bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze kasabı olarak aynen Milosevic nasıl yargılandıysa bu da yargılanacaktır.