|
Dünya

İşgalci İsrail'in Han Yunus ile Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan yapılan açıklamaya göre, İşgalci İsrail'in Gazze'deki Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

11:27 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 11:52 - 5/12/2023 Salı
AA
İşgalciler, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
İşgalciler, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 50 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılar, Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan duyuruldu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrıca Deyr el-Belah kentindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladığı ve 10 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

#İsrail
#Gazze
#Han Yunus
#Deyr el-Belah
#Nuseyrat Mülteci Kampı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 asgari ücret zammını belirlemek için asgari ücret tespit komisyonu toplanacak