Dünya İşgalci İsrailin şehit ettiği Filistinli kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı Cena Zekarine 15 yaşındaydı
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İşgalci İsrail'in şehit ettiği Filistinli kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı: Cena Zekarine 15 yaşındaydı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 15 yaşındaki Filistinli kız, Cena Zekarine son yolculuğuna uğurlandı. BM'nin tuttuğu kayıtlara göre 2022, işgal altındaki Batı Şeria'da en kanlı yıl oldu. Buna göre, 165’i Batı Şeria’da, 52’si abluka altındaki Gazze’de olmak üzere 217 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Bu ölümlerin 48’sini çocuklar oluşturuyor.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrailin şehit ettiği Filistinli kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı: Cena Zekarine 15 yaşındaydı
Filistinli Cena Zekarine için Cenin kentinde cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerinin şehit ettiği Filistinli kız, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenin kentinde İsrail askerlerinin saldırısında şehit olan 15 yaşındaki Cena Zekarine'nin cenazesi, Nablus'taki hastaneden alınarak, ailesinin evine getirildi.

Cenaze evinde Filistinli çocuğun ailesi, yakınları ve arkadaşları göz yaşlarına boğuldu.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde; Filistin bayrakları taşındı, İsrail saldırılarını protesto eden sloganlar atıldı. Filistinli direniş gruplarının üyeleri de zaman zaman havaya ateş açarak İsrail’e karşı "gövde gösterisi" yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı gece yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki kızın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, işgal altındaki Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, 165’i Batı Şeria’da, 52’si abluka altındaki Gazze’de olmak üzere 217 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Bu ölümlerin 48’sini çocuklar oluşturuyor.

  • BM, bu ölümlerin, “çoğu vakada, İsrail güvenlik güçlerinin orantısız ve ölümcül güç kullanımı gibi görünen nedenlerle meydana geldiğine” dikkati çekmişti.

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