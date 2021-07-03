Dünya İşgalci İsrailin zulmü dinmiyor Batı Şeriada vurulan Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail'in zulmü dinmiyor: Batı Şeria'da vurulan Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinliler ile Yahudiler arasında yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada 20 yaşındaki bir Filistinliyi şehit etti. Açılan ateş sonucu iki kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrailin zulmü dinmiyor: Batı Şeriada vurulan Filistinli şehit oldu
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler Nablus kentine bağlı Kusra köyüne saldırmak istedi.

Saldırıyı engellemeye çalışan Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandı.

Bölgeye gelen İsrail güçleri, Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandı.

Gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Muhammed Farid Ali Hasan yaşamını yitirdi.

Müdahalede 2 Filistinli de ayağından plastik mermiyle vuruldu. Yaralılardan biri İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Batı Şeria'da neler oluyor?

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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