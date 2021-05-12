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Dünya İşgalci İsrailin zulmü son bulmuyor Batı Şeriada bir Filistinli şehit edildi
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İşgalci İsrail'in zulmü son bulmuyor: Batı Şeria'da bir Filistinli şehit edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Bölgedeki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail askerlerinin el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti'nin göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu, ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrailin zulmü son bulmuyor: Batı Şeriada bir Filistinli şehit edildi
Batı Şeria'da salı sabahından bu yana çıkan olaylar sırasında 2 Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Halil kentinin güneyindeki el-Fevvar mülteci kampında bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

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"Gerçek mermiyle vuruldu"

  • Açıklamada Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Ancak bölgedeki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail askerlerinin el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti'nin göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu, ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Batı Şeria'da salı sabahından bu yana çıkan olaylar sırasında 2 Filistinli şehit oldu.

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