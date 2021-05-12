İşgalci İsrail'in zulmü son bulmuyor: Batı Şeria'da bir Filistinli şehit edildi İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Bölgedeki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail askerlerinin el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti'nin göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu, ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2021, 05:55 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2021, 06:41 AA