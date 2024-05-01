İşgalci Kudüs'te Türk vatandaşını öldürdü

Kudüs’te İsrail polisine saldırdığı ifade edilen Türkiye vatandaşı vurularak öldürüldü. İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12:30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu” ifadelerine yer verildi. Vücudunun üst kısmından yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, Türk vatandaşının ise ateş edilerek öldürüldüğü kaydedildi.

POLİS OTELİ BASTI

Eski Şehir'in Sahire Kapısı bölgesinde sağlık ekiplerinin olay yerinden bir ceset taşıdığı anları görüntülendi. İsrail basını da söz konusu kişinin polis ateşiyle öldürüldüğünü paylaştı.Olayın ardından bölge kordon altına alınırken, alan giriş çıkışlara kapatıldı. İsrail polisi, Türk vatandaşının Doğu Kudüs'te kaldığı otele baskın düzenlerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÜRDÜN ÜZERİNDEN GİRDİ

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, İsrail polisinin kurşunuyla hayatını kaybeden Hasan Saklanan (34) Şanlıurfa Eyyübiye nüfusuna kayıtlıydı. İsrail’e Ürdün üzerinden 72 saat önce turist olarak gelen Saklanan’ın olay öncesi, gezi grubundaki arkadaşlarından ayrılarak bireysel hareket ettiği ifade ediliyor. İsrail’in resmi acil yardım ve kan bankası servisi Kızılkalkan tarafından yapılan açıklamada, olayda 18 yaşındaki bir kadın ile 30 yaşındaki bir polisin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, kadının durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kudüs'te, Türk vatandaşının İsrail polisini bıçakla yaraladığı iddiasının tüm yönleriyle aydınlatılması için, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından inceleme başlatıldı.







