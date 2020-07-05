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Dünya İşgalci Yahudiler Filistinlilere ateş açtı 2 Filistinli yaralandı
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İsrailli yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı

İşgalci Yahudiler Filistinlilere ateş açtı: 2 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde 2 Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Bölgenin, yerleşim birimi inşaatı için el konulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktaran Abid, geçen cuma bölge halkının buna tepki olarak oturma eylemi yaptığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Olayın yaşandığı Selfit kentine bağlı Bidya beldesi Acil Durum Komitesinden İyad Abid yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin, Bidya yakınlarındaki Hillet Hasan bölgesi sakinlerine ateş açarak saldırdığını ve 2 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

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  • Bölgenin, yerleşim birimi inşaatı için el konulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktaran Abid, geçen cuma bölge halkının buna tepki olarak oturma eylemi yaptığını ifade etti.

Yaralıların durumu ağır değil

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Selfit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin karın, diğerinin ise boynundan yaralandığı ve durumlarının ağır olmadığı ifade edildi.

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