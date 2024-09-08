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Dünya

İşgalciler gencin ölüsüne de eziyet etti

Gazze'de işlediği soykırıma paralel olarak 10 gün önce Batı Şeria'da da kapsamlı saldırılar başlatan işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin, öldürdükleri bir Filistinli gencin cesedine eziyet ettikleri görüntüler yayınlandı. Dehşet verici görüntüler, işgal güçlerinin Filistin'de işlediği savaş suçlarının boyutlarını ortaya koydu.

04:00 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 01:45 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
İşgalci İsrail güçleri, vurdukları Macid Ebu Zine'ye sağlık ekiplerinin müdahale etmesine izin vermedi. İsrail askerleri, kanlar içinde can veren çocuğu iş makinesiyle yolun kenarına attı.
İşgalci İsrail güçleri, vurdukları Macid Ebu Zine'ye sağlık ekiplerinin müdahale etmesine izin vermedi. İsrail askerleri, kanlar içinde can veren çocuğu iş makinesiyle yolun kenarına attı.

Gazze'de 16 bini aşkın çocuk katleden işgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da da Filistinli çocukları öldürüyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin ve Tubas kentleri ile bu kentlerin etrafındaki Nur Şems, Cenin ve El-Faria kamplarında 28 Ağustos'ta saldırı başlatan işgal ordusu, büyük savaş suçları işledi. İsrail güçlerinin, 5 Eylül'de El Faria Mülteci Kampı'nda vurduktan sonra tedavisine izin vermediği için ölen Macid Ebu Zine adındaki 16 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesine de kötü muamele yaptığı ortaya çıktı.

Macid Ebu Zine

İŞ MAKİNESİYLE SÜRÜKLEDİLER

Filistinli aktivistlerin yayınladığı görüntülerde, İsrail güçlerinin Ebu Zine'nin cenazesine iş makinesiyle eziyet ettiği görüldü. İsrail askerleri, Filistinli çocuğun cenazesini orduya ait iş makinesiyle yerde sürükleyip makinanın başlığıyla da giysilerini parçaladı. Aktivistlerin paylaştığı görüntünün perşembe günkü İsrail baskınında El-Faria Mülteci Kampı sakinlerinden birisi tarafından çekildiği, iş makinasının sürüklediği naaşın, İsrail saldırısında ölen 16 yaşındaki Filistinli Macid Fida Ebu Zine olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Filistinli çocuğu vurduktan sonra ambulansların çocuğa ulaşmasını engellediğini de aktardı.

YAŞLI-ÇOCUK AYRIMI YOK

İsrail, daha önce de Batı Şeria ve Gazze’de yine vurarak öldürdüğü Filistinlilerin cenazelerine de iş makinalarıyla eziyet etmişti. Aktivistlerin 1 Eylül'de yayınladığı görüntülerde de İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Cenin kentinin doğu mahallelerinde sürdürdüğü saldırılar sırasında öldürdüğü yaşlı bir Filistinlinin cesedini zırhlı araçlarla ezdiği görülmüştü. 10 gün önce Batı Şeria'nın kuzeyindeki üç kente başlattığı saldırının ardından önceki gün Cenin, Tubas ve Tulkerim'den çekilen işgal güçleri bu süreçte genç, yaşlı ve çocuk demeden çok sayıda Filistinliyi de tutuklamıştı.

ÖLÜ SAYISI 39'A ULAŞTI

Filistin Enformasyon Merkezi'nin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin 10 gün sürdürdüğü saldırılarda Cenin, Tubas ve Tulkerim kentleri ile etrafındaki üç kampta öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 39'a ulaşırken, yaralı sayısı ise 150'yi aştı. Saldırılar yüzünden özellikle Cenin kenti ve Cenin Kampı olmak üzere bölgede büyük bir yıkım meydana gelirken işgal güçleri, kasten kent ve kampların altyapılarını tahrip etmişti. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria'daki saldırılarını da yoğunlaştırmıştı. İsrail ordusu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 692 Filistinliyi öldürdüğü tahmin ediliyor.

El-Halil hapishaneye dönüştürüldü

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tubas ve Tulkerim'deki saldırıları sırasında çok sayıda Filistinliyi esir alan işgal ordusu, bu esirleri Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil'e götürüyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, El-Halil'e getirdiği aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Filistinlileri çeşitli işkencelerle hapseden Siyonistler, Nazi Almanya'sını aratmayan yöntemlerle savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail ordusunun ayrıca El-Halil kentini bariyerler ve kontrol noktalarıyla çevirerek adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürdü.


Enkazın altından çıkarılan Gazzeli adam Kur'an-ı Kerim'i elinden bırakmadı

Siyonist İsrail'in 10 ayı aşkındır bombaladığı Gazze Şeridi, bütün insanlık dışı muameleye rağmen direnmeye devam ediyor. On binlerce masum sivili katleden işgalci ordu, Gazze'de her gün farklı bir konumu havadan bombalıyor. 7 Ekim'den bu yana bölgeden gelen görüntülerde; Allah'a teslimiyeti bir görev edinen Gazzeli Müslümanlar, inançlarına sıkı sıkıya sarılıyor. Terör devleti İsrail'in hava saldırılardan birine evinde yakalanan Gazzeli adamın enkazdan çıkarılma görüntüleri ise takdir topladı. Evindeki Kur'an-ı Kerim'i elinden bırakmayan Gazzeli, enkazdan çıkarılırken dahi Kur'an-ı Kerim'i öptü ve ona sarıldı. Cep telefonuna kaydedilen o görüntüler büyük beğeni topladı.


#Soykırım
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