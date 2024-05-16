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Dünya

İşgalciye ağır darbe

Gazze'de katliama hız veren İsrail, Refah ve Cibaliye'de sert bir direnişle karşılaştı. Cibaliye ve Refah'ta 15 tank ve 8 askeri aracı imha eden direnişçiler, İsrail askerlerinin sığındığı bir binayı da havaya uçurdu. İsrail basını, en az 15 askerin öldüğü saldırıları "7 Ekim'den bu yana en sert direniş" olarak niteledi.

04:00 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:09 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

7 Mayıs'ta Gazze'de sivillerin son sığınağı olan Refah'a kara saldırısı başlatan İsrail, El Kassam Tugayları'nın sert direnişi ile karşılaştı. İşgalciye en ağır darbe Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kampında vuruldu. Kamp yakınlarında en az 14'ü tank, 4'ü buldozer ve 3 personel nakil aracı olmak üzere İsrail ordusuna ait 21 araç imha edildi. Kassam Tugaylarının füze, keskin nişancı ve havan toplarıyla ağır ateş aldığına aldığı işgalcilerin bir binaya sığındığı, bu binanın da havaya uçurulduğu belirtiliyor. Cibaliye'de en az 15 İsrail askerinin öldürüldüğü, çok sayıda da yaralı olduğu dile getiriliyor.

7 EKİM'DEN BU YANA EN SERT DİRENİŞ

İsrail basını 7 Ekim'den bu yana en sert direnişle karşılaşıldığını, helikopterlerin ölü ve yaralı taşıdığını, hastanelerin alarm durumuna geçirildiğini belirtiyor. İşgalcilerin Refah'taki kara ilerleyişi de durduruldu. Şehrin doğusundaki George Caddesi'nde şiddetli çatışmalar yaşandı. İşgalcilerin 1 zırhlı personel taşıyıcı aracı ve 1 tankı füzeyle imha İşgalcilerin toplanma alanları havan topları ile ateş altına alındı. Direnişçilerin işgalcilerle yakın mesafe muharebeye girdiği çok sayıda işgalcinin öldüğü ve yaralandığı ifade ediliyor.



#Gazze
#İsrail
#Refah
#Cibaliye
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