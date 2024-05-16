İşgalciye ağır darbe

7 Mayıs'ta Gazze'de sivillerin son sığınağı olan Refah'a kara saldırısı başlatan İsrail, El Kassam Tugayları'nın sert direnişi ile karşılaştı. İşgalciye en ağır darbe Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kampında vuruldu. Kamp yakınlarında en az 14'ü tank, 4'ü buldozer ve 3 personel nakil aracı olmak üzere İsrail ordusuna ait 21 araç imha edildi. Kassam Tugaylarının füze, keskin nişancı ve havan toplarıyla ağır ateş aldığına aldığı işgalcilerin bir binaya sığındığı, bu binanın da havaya uçurulduğu belirtiliyor. Cibaliye'de en az 15 İsrail askerinin öldürüldüğü, çok sayıda da yaralı olduğu dile getiriliyor.
7 EKİM'DEN BU YANA EN SERT DİRENİŞ
İsrail basını 7 Ekim'den bu yana en sert direnişle karşılaşıldığını, helikopterlerin ölü ve yaralı taşıdığını, hastanelerin alarm durumuna geçirildiğini belirtiyor. İşgalcilerin Refah'taki kara ilerleyişi de durduruldu. Şehrin doğusundaki George Caddesi'nde şiddetli çatışmalar yaşandı. İşgalcilerin 1 zırhlı personel taşıyıcı aracı ve 1 tankı füzeyle imha İşgalcilerin toplanma alanları havan topları ile ateş altına alındı. Direnişçilerin işgalcilerle yakın mesafe muharebeye girdiği çok sayıda işgalcinin öldüğü ve yaralandığı ifade ediliyor.