İşgalciye ağır darbe

7 Mayıs'ta Gazze'de sivillerin son sığınağı olan Refah'a kara saldırısı başlatan İsrail, El Kassam Tugayları'nın sert direnişi ile karşılaştı. İşgalciye en ağır darbe Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kampında vuruldu. Kamp yakınlarında en az 14'ü tank, 4'ü buldozer ve 3 personel nakil aracı olmak üzere İsrail ordusuna ait 21 araç imha edildi. Kassam Tugaylarının füze, keskin nişancı ve havan toplarıyla ağır ateş aldığına aldığı işgalcilerin bir binaya sığındığı, bu binanın da havaya uçurulduğu belirtiliyor. Cibaliye'de en az 15 İsrail askerinin öldürüldüğü, çok sayıda da yaralı olduğu dile getiriliyor.