İşgale karşı tek yürek

MİLYONLUK YÜRÜYÜŞ
İsrail’in 14 Mayıs 1948’de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalan, hala da işgal ve abluka altında bulunan, mülteci konumunda yaşayan milyonlarca Filistinli, Nekbe’nin (Büyük Felaket) 71. yılında vatanlarına dönmenin hayalini kuruyor. Nekbe’nin yıldönümü nedeniyle Gazze’de genel greve gidilirken, binlerce Filistinli milyonluk Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmak için sınıra akın etti.
GERÇEK MERMİ KULLANDI
Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen on binlerce Filistinli, İsrail’in topraklarından çekilmesi ve Gazze’ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı. Filistinlilerin barışçıl gösterilerine işgalci güçler gerçek ve plastik mermiler ile müdahalede bulundu. İsrail saldırısında 16’sı gerçek mermiyle 65 kişi yaralandı. Yaralıların 5’inin kadın, 22’sinin çocuk olduğu bildirildi. Arap Birliği de, uluslararası topluma İsrail zulmü ve baskısına karşı Filistin halkının haklarını koruma çağrısında bulundu.
- Anahtar maket taşıdılar
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- İşgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde de gösteri ve yürüyüşler düzenlendi. Batı Şeria’nın başta Ramallah olmak üzere, Beytüllahim, Cenin ve El Halil kentlerinde düzenlenen gösterilerde Filistin bayrakları ve üzerinde “dönüş hakkı” yazan flamalar taşındı. Bazı göstericilerin Filistinli mültecilerin 1948’de tehcir edildikleri topraklarına dönüş hakkını temsil eden anahtar maketleri taşıdığı görüldü.
- Bayrak provokasyonu
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- ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının birinci yıldönümü münasebetiyle, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ABD ve İsrail bayrakları yansıtıldı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nin yazılı açıklamasına göre, Kudüs Belediyesi, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının birinci yıldönümü nedeniyle bir kutlama töreni düzenledi.