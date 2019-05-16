İşgale karşı tek yürek

MİLYONLUK YÜRÜYÜŞ

İsrail’in 14 Mayıs 1948’de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalan, hala da işgal ve abluka altında bulunan, mülteci konumunda yaşayan milyonlarca Filistinli, Nekbe’nin (Büyük Felaket) 71. yılında vatanlarına dönmenin hayalini kuruyor. Nekbe’nin yıldönümü nedeniyle Gazze’de genel greve gidilirken, binlerce Filistinli milyonluk Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmak için sınıra akın etti.





GERÇEK MERMİ KULLANDI

Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen on binlerce Filistinli, İsrail’in topraklarından çekilmesi ve Gazze’ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı. Filistinlilerin barışçıl gösterilerine işgalci güçler gerçek ve plastik mermiler ile müdahalede bulundu. İsrail saldırısında 16’sı gerçek mermiyle 65 kişi yaralandı. Yaralıların 5’inin kadın, 22’sinin çocuk olduğu bildirildi. Arap Birliği de, uluslararası topluma İsrail zulmü ve baskısına karşı Filistin halkının haklarını koruma çağrısında bulundu.