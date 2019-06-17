Dünya İskandinavya Müslümanları hedef alıyor
AVRUPA

İskandinavya Müslümanları hedef alıyor

Irkçı ve İslam karşıtı hareketler, Norveç, Danimarka, İsveç ve Finlandiya’da her geçen gün güçlenirken, Müslümanlara karşı saldırılar da artıyor. Norveç’te İslam’ın yasaklanması için gösteri yapan aşırı sağcı grubun yöneticisi Anna Braten, Kur’an-ı Kerim’i yere fırlatarak Müslümanlara hakaretler yağdırıp terör saçtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anna Braten (Sağda)
Anna Braten (Sağda)

İskandinav yarımadasında bulunan Avrupa ülkelerinde ırkçı ve İslam karşıtı terör her geçen gün güçleniyor. Neo-Nazi ve ırkçı hareketler, Norveç, Danimarka, İsveç ve Finlandiya’da giderek güçlenirken, hedeflerine de ülkerinde yaşayan Müslümanları koyuyor. Son olarak Norveç’te İslam’ın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı “Norveç’in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)” grubunun yöneticisi Anna Braten, Kur’an-ı Kerim’i yere fırlatıp Müslümanlara hakaretler yağdırarak terör saçtı. Norveç’in başkenti Oslo’ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup SION, Norveç’te İslam’ın yasaklanmasını istedi. Grubun yöneticisi Anna Braten burada yaptığı konuşmada Norveç’te İslam’ın yeri olmadığını ve Kur’an-ı Kerimlerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu.

Ülkedeki Müslüman toplumu ve İslam’ı hedef alan konuşmasından sonra yırtmak için eline Kur’an-ı Kerim’i alan Braten’e polis müdahale etti. Polis müdahalesinden sonra Kur’an-ı Kerim’i yere atan Braten, Müslümanlara hakaret yağdırdı. Norveç haber ajansı NTB’ye açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğü’nden Inge Lansrud, Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyon başladıktan sonra gösteriye izin vermediklerini belirtse de, terörist SION grubunun kasabaya rahatlıkla ulaşması soru işaretine sebep oldu.

  • Danimarka ve Finlandiya’da provokasyonlar
  • Geçen ay da Danimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan’ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur’an-ı Kerim’i yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti. İki hafta önce ise Finlandiya’da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yere atarak büyük bir provokasyon yapmıştı.

Norveç'te Kuran-ı Kerim provokasyonu: Yere atıp hakaret etti
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Norveç'te Kuran-ı Kerim provokasyonu: Yere atıp hakaret etti
Norveç'te İslamın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)' grubunun yöneticisi Anna Braten, Kur'an-ı Kerim'i yere fırlatarak Müslümanlara hakaretler yağdırdı.


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