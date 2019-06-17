İskandinavya Müslümanları hedef alıyor

İskandinav yarımadasında bulunan Avrupa ülkelerinde ırkçı ve İslam karşıtı terör her geçen gün güçleniyor. Neo-Nazi ve ırkçı hareketler, Norveç, Danimarka, İsveç ve Finlandiya’da giderek güçlenirken, hedeflerine de ülkerinde yaşayan Müslümanları koyuyor. Son olarak Norveç’te İslam’ın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı “Norveç’in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)” grubunun yöneticisi Anna Braten, Kur’an-ı Kerim’i yere fırlatıp Müslümanlara hakaretler yağdırarak terör saçtı. Norveç’in başkenti Oslo’ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup SION, Norveç’te İslam’ın yasaklanmasını istedi. Grubun yöneticisi Anna Braten burada yaptığı konuşmada Norveç’te İslam’ın yeri olmadığını ve Kur’an-ı Kerimlerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu.

Ülkedeki Müslüman toplumu ve İslam’ı hedef alan konuşmasından sonra yırtmak için eline Kur’an-ı Kerim’i alan Braten’e polis müdahale etti. Polis müdahalesinden sonra Kur’an-ı Kerim’i yere atan Braten, Müslümanlara hakaret yağdırdı. Norveç haber ajansı NTB’ye açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğü’nden Inge Lansrud, Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyon başladıktan sonra gösteriye izin vermediklerini belirtse de, terörist SION grubunun kasabaya rahatlıkla ulaşması soru işaretine sebep oldu.