İskeçe müftüsünü kaybetti

Yunanistan’ın baskısı altındaki Batı Trakyalı Türk azınlığın öncülüğünü yapan Seçilmiş İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti. 8 ay önce kanser teşhisi koyulan Mete, dün sabah İskeçe’deki evinde aniden rahatsızlandı. 57 yaşındaki Mete tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mete’nin naaşı bugün İskeçe Müftülüğü’nde öğleden sonra düzenlenecek merasimden sonra, İskeçe Aşağı Mahalle Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

MÜCADELE İNSANIYDI

Mete’nin ölümü Batı Trakya’yı hüzne boğdu. Yeni Şafak’a konuşan Seçilmiş Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Mete’nin mücadele insanı olduğunu kaydetti. Şerif, “Dava arkadaşımı genç yaşta kaybettik. İskeçe’ye uygun, burada bizim yaşadığımız hayata uygun davranış içinde 16 yıl görev yaptı. Bir mücadele insanıydı. Mücadelesini yorulmadan yapıyordu. Artık kelimelerin bittiği yerdeyiz. Söylenecek bir şey yok. Amansız bir hastalıktı. 8 ay içinde aldı götürdü” şeklinde konuştu.

DAVALARLA UĞRAŞIYORDU

İbrahim Şerif, kendisi gibi Mete’nin de Yunan makamlarının açtığı davalarla boğuştuğunu anlattı: “Davalarımız birbirine yakın konular. Biz seçilmiş müftüler olduğumuz için, Yunanistan makamları bize ‘makam gaspı’ adı altında davalar açtı. Yani Yunanistan makamları bizim müftülüğümüzü kabul etmediği için ‘müftü olmadığın halde müftü gibi davranıyorsun’ diyerek davalar açtı. Yıllarca bunlarla uğraştık. Hala uğraşıyorum. İkimizin de mahkemeleri sürüyor. Üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin.”

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15 yıldır görev yapıyordu

1965’te İskeçe’ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya gelen Mete, ilköğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu’nda tamamladı. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki eğitiminin ardından, 1991’de Suudi Arabistan’daki Medine İslam Üniversitesi’nden mezun oldu. Batı Trakya’ya dönüp İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur’an Kursu öğretmenliği yaptı. 2000-2007 arasında kendi köyü Yassıören’de imamlık yapan Mete, 2007’de İskeçe Müftülüğü’ne seçildi.

Erdoğan’dan başsağlığı

Ahmet Mete’nin vefatı Türkiye’de de büyük üzüntüye neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Mete’nin eşi Atike Mete’yi arayıp taziyelerini iletti. Görüşmede merhuma Allah’tan rahmet, kendilerine ve Batı Trakya Türklerine başsağlığı dileyen Erdoğan, Mete’nin, hayatı boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiğini, her zaman hayır ve duayla anılacağını kaydetti. Erdoğan, Ahmet Mete’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı da yayınladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya’da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Mete için taziye mesajı yayımladı. Şentop merhumu “Batı Trakya davasının yılmaz savunucusu” olarak niteledi. Çavuşoğlu, Mete’nin ömrünü Batı Trakya Türk azınlığının haklı mücadelesine vakfettiğini, yaptığı hizmetlerin her zaman hayırla anılacağını kaydetti. Erbaş ise mesajında, Mete’nin milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve Türkiye muhabbetinin genç nesillere aktarılması için verdiği mücadeleye şahit olduğunu ifade etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Mete’nin ailesini arayıp başsağlığı diledi.

GÜNDEM İskeçe'nin yeni müftüsü Mete oldu