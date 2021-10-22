Dünya İşkencenin fotoğrafı
AVRUPA

İşkencenin fotoğrafı

Yunan görevliler, sınırda yakaladıkları 13 Faslı göçmeni sopa ve coplarla öldüresiye dövdü. Türkiye’ye atılan göçmenler Edirne’de tedaviye alındı. Fotoğraflarda, göçmenlerin vücudundaki işkence izleri dikkat çekiyor. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Atina’nın mülteci politikasını tüm Avrupa’nın örnek almasını istemişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İşkencenin fotoğrafı ​
Yunan görevliler, sınırda yakaladıkları 13 Faslı göçmeni sopa ve coplarla öldüresiye dövdü.

Yunanistan’ın göçmenlere uyguladığı zulüm hız kesmiyor. Ege’deki göçmen botlarını batıran, sınırı geçebilen göçmenlere işkence eden ya da onları Nazi kampı benzeri yerlerde tutan Yunanistan dün yine 13 göçmeni öldüresiye dövdü.

Edirne’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçen Fas uyruklu 13 göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı. Yunan güvenlik güçleri, aç bıraktıkları göçmenleri üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye’ye itti.

HEPSİ AÇ VE SUSUZDU

Aç ve susuz şekilde geri itilen göçmenler, Edirne’de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığındı. Bitkin düşen göçmenlerden bazıları, yarı baygın halde kendilerini şantiyede bulunan kumların üzerine attı. Vücutlarında yaralar ve darp izleri bulunan göçmenlere yemek ve giyecek veren şantiye çalışanları, ardından durumu polis ve Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekiplerince araca alınan göçmenler, Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

VAHŞİCE SALDIRMIŞLAR

Faslı göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin üzerlerindeki paraları, değerli eşyalarını alarak, soyduktan sonra sopa ve coplarla dövdüğünü anlattı. Şantiye çalışanı Nesim Cengiz, göçmenlerin perişan halde kendilerine sığındığını ifade ederek, “Aç ve susuzdular. Onları perişan etmişler, dövmüşler. Sırtlarında çok fazla darp izi var. İnsanlık açısından tam bir vahşet. Vahşice saldırmışlar. Böyle insanlık olmaz olsun” diye konuştu. Göçmenler de Türkiye’ye teşekkür ederek “Yunanistan’da insanlık dışı bir durumla karşılaşırken Türkiye bize her zaman olduğu gibi kucak açtı” dedi.

BU MU MODEL OLACAK?

Fransa’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaklaşık 10 gün önce Sisam adasındaki kampı ziyaret ederek “Yunan modeli”nin diğer Avrupa ülkelerine de örnek olması gerektiğini söylemişti.

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