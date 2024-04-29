İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti

"Siyasi bölünmenin ötesinde ilişkimizi onarmanın ancak başka birisinin dümende olmasıyla yapılabileceği sonucuna vardım. Bu nedenle SNP'nin ulusal sekreterine parti liderliğinden ayrılma niyetimi bildirdim ve mümkün olan en kısa sürede yerime geçecek kişi için bir liderlik yarışması başlatmasını talep ettim"