Dünya İskoçyada bir grup İngiliz polisini protesto etti
AVRUPA

İskoçya’da bir grup İngiliz polisini protesto etti

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki Aziz Giles Katedrali önünde toplanan bir grup, İngiliz polisini ifade ve protesto hakkını engellediğini öne sürerek protesto etti.

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Haber Merkezi AA
İskoçya’da bir grup İngiliz polisini protesto etti
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'ta.

Aziz Giles Katedrali önünde toplanan protestocular, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenazesinin dün Edinburgh’taki geçit töreni sırasında bir kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, düşüncelerin ifadesinin bir hak olduğunu belirtti.

Yüzü maskeli bir genç, “İnsanların söyledikleri için son günlerde gözaltına aldıklarını görüyoruz. İnsanların temel düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı var olmalı. İnsanlar ‘benim kralım’ değil dediği için göz altına alınmamalı. Bu tür düşünceler ifade edilebilmeli.” şeklinde konuştu.

İngiliz polisinin Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ülkenin farklı noktalardaki protestoculara müdahalesi tartışmalara neden oluyor.

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