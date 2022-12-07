Dünya İskoçyada öğretmenler iki günlük grev başlattı
AVRUPA

İskoçya'da öğretmenler iki günlük grev başlattı

Yıllık bazda enflasyonun yüzde 11'i geçerek son 41 yılın zirvesini gördüğü İngiltere'de, İskoç Orta Öğretim Öğretmenleri Derneği (SSTA) ve Ulusal Okul Müdürleri ve Kadın Öğretmenler Birliğine (NASUWT) üye öğretmenler, yüzde 5 maaş artışı teklifini reddediyor. Öğretmenler, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında en az yüzde 10 maaş artışı talebinde bulunuyor. Maaş zammı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 9 Aralık'a kadar iş bırakma eylemini sürdürecek öğretmenler, anlaşma sağlanamaması halinde 10 ve 11 Ocak'ta da greve gidecek.

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Haber Merkezi AA
İskoçyada öğretmenler iki günlük grev başlattı
Arşiv

Yıllık bazda enflasyonun yüzde 11'i geçerek son 41 yılın zirvesini gördüğü İngiltere'de, İskoç Orta Öğretim Öğretmenleri Derneği (SSTA) ve Ulusal Okul Müdürleri ve Kadın Öğretmenler Birliğine (NASUWT) üye öğretmenler, yüzde 5 maaş artışı teklifini reddediyor.

Öğretmenler, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında en az yüzde 10 maaş artışı talebinde bulunuyor.

Maaş zammı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 9 Aralık'a kadar iş bırakma eylemini sürdürecek öğretmenler, anlaşma sağlanamaması halinde 10 ve 11 Ocak'ta da greve gidecek.

Enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları grev kararı aldırdı

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

Ülkede son yılların en yüksek seviyesinde olan enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son aylarda farklı sektörlerdeki çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve Uber sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, üniversite çalışanları, ambulans personeli, havacılık ve posta servisi çalışanları ile hemşireler yer alıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, Londra başta olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteriler düzenliyor.

Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
FOTOĞRAF 13
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FRANSAFransanın başkenti Pariste onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi.
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Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı.
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Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu.
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Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.
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Ekonomi Bakanı için Bruno Le Maire maaşını bize ver yazılı pankartlar taşıdı.
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ALMANYAAlman havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de devam etti.
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Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. binlerce yolcu mağdur oldu.
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Pilotlar sendikası, çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor.
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Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul görmedi ve 14 güne çıkarılması istendi.
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Yönetim, artan maliyetler nedeniyle, grevin devam etmesi halinde sendikaya sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti.
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BELÇİKABelçikada da Charleroi Havalimanındaki güvenlik görevlileri grevdeydi.
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Havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. bazı noktalarda izdiham çıktı. Yaralananlar oldu.
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Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor.
Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
Avrupa ülkelerindeki grev ve protesto gösterileri dalgası yayılıyor. Fransa'da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti. Alman hava yolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de uçuşları aksattı. Belçika'da da güvenlik görevlilerinin iş bırakma eylemi izdihama neden oldu.
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