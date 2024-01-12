İskoçya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Gazze'deki ailem Türkiye'nin yardımıyla kurtarıldı

İskoçya Başbakanı Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, The Guardian gazetesine verdiği mülakatta Gazze'deki kardeşinin eşi ve çocuklarını İngiltere'ye getirebilmek için hükümetten Ukraynalılara uyguladığı vizenin benzerini uygulamaya geçirmesini istedi.
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El-Nakla, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı kendisini "insan hakları avukatı" olarak tanımlasa da Gazze'de ateşkes çağrısı yapmaması konusunda eleştirerek, "Bir sonraki başbakan olmayı çok istiyor ama bunlar hangi tarafta yer aldığını gösteren siyasetteki önemli noktalardır." değerlendirmesinde bulundu.
El-Nakla, Gazze'den çıkamayan kardeşinin ise acil servis doktoru olarak görevine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf'un eşi ve Dundee'de belediye meclis üyesi olan El-Nakla'nın ailesi, Gazze'ye saldırılar başladığında bölgede bulunuyordu.
El-Nakla'nın annesi Elizabeth ve babası Macid, saldırıların 28'inci gününde Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçerek Gazze'den ayrılabilmişti.