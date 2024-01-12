İskoçya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Gazze'deki ailem Türkiye'nin yardımıyla kurtarıldı

, "Kendi ülkemde ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyorum çünkü kendi kardeşimi kendi evime getirme hakkım yok. Karşıdaki evde haklı olarak Ukraynalı aileyi ağırlayan insanlar var ama ben kendi kardeşimi ağırlayamıyorum ve bu, beni çok üzüyor. Burada doğdum, vergilerimi ödüyorum, topluma katkıda bulunuyorum ancak beni temsil etmesi gereken hükümet böyle bir iş yapıyor."