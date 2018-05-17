İslam düşmanı Wilders'ten provokatif hamle: 'Muhammed yarışması'!

Hollanda'da ana muhalefetteki Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, parlamentoda, "Muhammed Peygamber karikatür yarışması" düzenleyeceğini açıkladı.

Aşırı sağcı lider, yarışmanın ifade özgürlüğüne yönelik baskılara bir tepki olarak düzenlendiğini savundu.

Wilders, daha önce de İslam'a ve Müslümanlara karşı skandal ifadeler kullanmış ve provokatif bir siyaset izlemişti.

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Yarışmada birinci olan karikatüre 5 bin euro, ikinciye ise, 2 bin 500 ödül verilecek.

Yarışma Meclis binasında yapılacak!

PVV lideri, Muahmmed Peygamberi konu alan karikatür yarışmasını güvenlik gerekçesiyle parlamento binasında düzenlemek istiyor. Hollanda'da mecliste temsil edilen her parti, yılda bir kez mecliste resmi bir etkinlik düzenleyebiliyor.

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