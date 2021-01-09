İslam düşmanlığını seçim vaadi yaptı: Başa gelirse "İslam'dan Arındırma Bakanlığı" kuracak

Danimarka'da gerçekleşen akılalmaz katliam

Danimarka Hükümeti bir 'ya' uğruna ülkede bulunan vizonları itlaf ediyor. Gelincik familyasında yer alan bu hayvanların Danimarka'da nüfusu 17 milyonu bulmuş durumda. Herkese ne yapması gerektiği konusunda akıl veren vizyon tüccarlarından bu konuyla ilgili tek kelime duydunuz mu?