Dünya İslam İşbirliği Teşkilatından Batman saldırısına kınama
ORTADOĞU

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Batman saldırısına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı, Batman'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınayarak, şehit askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan aracı hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

İİT'nin, her türlü şekliyle teröre karşı olduğunu vurgulayan Useymin, Türk hükümetine, halkına ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek, olayda yaralananlara da acil şifalar diledi.

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