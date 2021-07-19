İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü

Almanya'da sel felaketinin yaşandığı bölge havadan görüntülendi

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarından en çok etkilenen şehirlerden biri olan Schuld şehri havadan görüntülendi.