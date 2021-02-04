İslam Koleji başarılı olup olmayacağını göreceğiz

Mezunların istihdamı konusu ile imamların finansmanı konusunun anayasa çerçevesinde nasıl gerçekleştirilebileceğini sorgulayan Atasoy, “O mezunlar nerede istihdam edilecek. İslam Koleji Almanya'da başarılı olup olmayacağını göreceğiz” diye sorarken, projenin uzun vadeli neler getireceğinin belli olmadığını söyledi.

DİNİ CEMAAT DEĞİL, ÜNİVERSİTE

Atasoy, Almanya’da devlet destekli İslam Koleji konusuna değindi. Atasoy, şunları söyledi: “İmam eğitimi, manevi rehberlik konuları dini cemaatlerin alanına giriyor. Anayasal olarak herhangi bir devletin herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu bile olamaz. Dini cemaat olarak çerçeveyi, müfredatı, eğitimi tamamen bizim yapmamız gereken bir alandır. Devlet kurumu olan üniversitenin buna müdahil olmasının Anayasa ile uyumluluğu yok. Orası dini cemaat değil. Katolik, Evanjelik kiliselerinin yapılarına baktığımız zaman orada da hiçbir şekilde üniversitede din görevlisi yetişmiyor. Aslında dini cemaatlere ait alandır. Bu işin tek muhatabı dini cemaatlerdir.”

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy.

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TEMELLERİ SAĞLAM DEĞİL

İslam Koleji Projesi’nin geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmediğinin altını çizen Atasoy, “Almanya devleti tarafından desteklenmesi önemli değil. Hadi diyelim mezun verdiler, o mezunlar nerede istihdam edilecek? İstihdamı netice de bizler yani, dini cemaatler sağlayacaktır. En fazla camiye sahip DİTİB, 900 camisi var. Milli Görüş’ün 400 camisi, Süleymancıların 300’e yakın camisi var. Bizim cami kapasitemiz toplamı KRM üyeleri nezdinde 2 bin civarında. Buradan mezun olanlar İstihdam için dini müktesebat, içerik ve standartlarımız açısından yeterli olurlar mı bilmiyorum. UİP öğrencilerimizin ve kendi imam egitimimizin olması hasebiyle de bizim böyle bir ihtiyacımız olmayacak zaten” dedi.

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Almanca bilen imam yetersiz

Kendisi de yurt dışındaki Müslümanlar için din görevlisi yetiştirmek amacıyla 2006’da başlatılan Uluslararası İlahiyat Projesi kapsamında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Atasoy, söz konusu projeye ilişkin de bilgiler verdi. Şu ana kadar dünya genelinde 850 uluslararası ilahiyat mezunu bulunduğunu belirten Atasoy, “Hepsi görev almadı. Mezun olmuş 150’in üzerinde arkadaşımız Almanya’da görev yapıyor” dedi. Almanca bilen imam sayılarının istedikleri seviyede olmadığını dile getiren Atasoy, “Gelecek 5-10 yıl içinde dönüşümlü bir şekilde her yıl 30 mezun verirsek şayet burada Almanca bilen imam sayımız 10 yıl içinde 500’ün üzerinde olacaktır. 900 camimizin neredeyse yarısının imamı, uluslararası imam hatip mezunu olabilir” diye konuştu.