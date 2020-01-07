İslam okulunu yakacaklardı

Amsterdam İslam Eğitim Vakfına (AİEV) bağlı Cornelius Haga Lisesi Müdürü Soner Atasoy, önceki gece okula kundaklama girişiminde bulunulduğunu söyledi. Saldırıyı, kış tatilinden sonra eğitime dün başlayan öğrencilerin fark ettiğini belirten Atasoy, saldırının ardından ailelerin ve öğrencilerin tedirgin olduklarını fakat kimseden korkmadıklarını sadece Allah'tan korktuklarını dile getirdi.
ÇAKMAK GAZI BULUNDU
- Atasoy, "Sabah okula geldiğimizde bir sınıfın camlarının tuğla ile kırıldığını ve sınıftaki öğretmen sandalyesinin üzerine yanıcı madde döküldüğünü fark ettik. Bahçedeki kırık camların arasında da çakmak gazı bulduk. Kundaklamaya çalışmışlar" dedi.