Dünya İslamı seçen Norveçli sayısı 3 bini buldu
AVRUPA

'İslam'ı seçen Norveçli sayısı 3 bini buldu'

Norveç'te yapılan araştırmaya göre istatistikler, halkın İslam'a oldukça merak duyduğunu ve pek çok kişinin Müslüman olduğunu ortaya koydu. Oslo Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Karin Vog, "1990'lı yıllarda Müslüman olan Norveçli sayısı 500'dü. Son yıllarda bu sayı 3 bini buldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Oslo Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Karin Vog, Norveç'te son yıllarda Müslüman olan Norveçli sayısının 3 bini bulduğunu açıkladı.

Norveç'in en yüksek tirajlı gazetesi Verdens Gand'de yayımlanan haberde, 1990'lı yıllardan itibaren İslam'ı seçen Norveçlilerin sayısının arttığına dikkat çekildi. Haberde açıklamalarına yer verilen Oslo Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Karin Vog, 1990'lı yıllarda Müslüman olan Norveçli sayısının 500 olduğunu, son yıllarda bunun 3 bini bulduğunu söyledi.

  • Eskiden Norveçli kadınların evlilik yoluyla İslam dinini seçtiğini kaydeden Vog, "Şimdilerde bu olgu çok değişti. Artık özellikle kadınlar okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyor." ifadelerini kullandı.

Düşünce kuruluşu Minotek Antropoliji Müdürü Linda Noor ise dünyanın küçüldüğünü ve herkesin İslam dini ile ilgili bilgilere her yerden ulaşılabildiğini dile getirdi.

'Camiden çok etkilendim'

4 yıl önce Müslüman olan Norveçli Monica Salmouk, İslam hakkında çok araştırma yaptığını ve kitap okuduğunu belirterek, Oslo'da ilk defa İslam Kültür Merkezi Camisi'ne gittiğini, çok etkilendiğini ve orada Müslüman olmayı seçtiğini ifade etti.

  • 'Yüzüme tükürdü'
  • Salmouk, Müslüman olduğu için tepki gördüğünü kaydederek, orta yaşlı bir Norveçlinin yüzüne tükürdüğünü anlattı.

Norveçli Silje Aaliya Nilsen ise İslam'dan etkilendiğini ve 16 yaşında Müslüman olduğunu söyledi. Başörtüsü takmasından dolayı etrafındaki şüpheci ve meraklı gözlerin çoğaldığını belirten Nilsen, "Eğer merak ediyorsanız sormalısınız. Şüpheyle bana bakanların benden bilgi almalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki Solva Nabila Sexelin de ailesinin sığınmacı aileleriyle ilgilendiğini ve Müslüman sığınmacı ailelerin çocuklarından etkilenerek İslam'ı seçtiğini kaydetti. Sexelin, 20 yıldır Müslüman olduğunu ve başörtüsü taktığını bildirdi.

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