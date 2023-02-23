İspanya Başbakanı Sanchez Kiev'e gitti

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta bir yıl geride kalırken, Batı ülkeleri Rusya'ya ağır bir ekonomik bedel ödetmek için çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu. Saldırıların devam etmesiyle yaptırımların kapsamları da zamanla genişletilirken, finans, enerji, ulaşım, medya, teknoloji, otomobil, spor ve ticaret gibi birçok alanda Rusya'ya yaptırım uygulandı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk yılında Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkeleri geçerek dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi.