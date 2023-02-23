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Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez Kiev'e gitti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Sanchez, 21 Nisan 2022'den sonra ikinci kez Kiev'e giderken, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek ve Rusya'nın saldırılarından zarar gören bazı kentleri ziyaret edecek.

10:26 . 23/02/2023 Perşembe
AA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.


İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Polonya'ya giden Sanchez, buradan trenle Kiev'e geçti.


Sanchez, 21 Nisan 2022'den sonra ikinci kez Kiev'e giderken, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek ve Rusya'nın saldırılarından zarar gören bazı kentleri ziyaret edecek.


İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Leopard 2 tipi 6 tankı mart sonu ya da nisan başında Ukrayna'ya göndereceklerini açıklamıştı.



#İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
#Ukrayna
#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
1 saat önce
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İspanya Başbakanı Sanchez Kiev'e gitti
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