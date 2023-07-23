İspanya bugün sandık başına gidiyor

İspanya'da gelecek 4 yıl ülkeyi yönetecek merkezi hükümetin belirlenmesi için bugün erken genel seçim yapılacak.





İspanya'da Meclis'te 350 milletvekili ve Senatoda 265 senatörden 208'inin belli olacağı seçimlerde 2,3 milyonu yurt dışında toplam 37,4 milyon kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.





İspanya Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerden dolayı ülke genelinde 210 bin sandık kurulduğunu duyurdu.





Ülke demokrasi tarihinde ikinci kez yaz dönemine denk gelen seçimler, aşırı sıcaklar nedeniyle polemik konusu olurken, sandıkların kurulduğu birçok okulda sandık görevlilerinin bulunduğu masaların başına vantilatör ve çok sayıda su alındığı kaydedildi.





Seçimlerin maliyeti 220,87 milyon euro

Yerel saatle 09.00 ile 20.00 (TSİ 10.00-21.00) arasında gerçekleşecek oy kullanma işlemi sırasında 90 binden fazla polis ve jandarma, güvenliği sağlamak için çalışacak.





Seçimlerin maliyetinin 220,87 milyon euro olacağı belirtildi.





İspanya'da son olarak Aralık 2019'da yapılan seçimlere katılım yüzde 75,75 olurken, bugünkü seçimlerde de yüzde 70 civarında bir katılım bekleniyor.





Aşırı sıcaklar ve yaz dönemi dolayısıyla yaklaşık 2,6 milyon İspanyol posta yoluyla oyunu kullanırken, rekor seviyeye ulaşan posta ile oy kullanma oranının son seçimlere göre iki kat fazla olması dikkati çekti.







