İspanya hükümeti 2023 yılı için rekor bütçe onayladı

Yeni bütçede, 0-3 yaş çocukları olan ailelere aylık 100 avro yardım yapılması, emekli maaşlarının, işsizlik maaşlarının ve Kovid-19 salgınıyla birlikte yoksul aileler için başlatılan Asgari Yaşam Geliri'nin enflasyon oranında artırılması ve daha önceden açıklanan zenginlere geçici ek vergi getirilmesi maddeleri öne çıkıyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez de koalisyon ortakları arasında "ülkeyi daha iyiye götürmek için yeni bir anlaşmaya varıldığını" belirterek, "Orta sınıf ve işçileri korumak, sosyal adaleti ileri götürmek ve İspanya'nın ekonomik refahını garanti etmek için art arda 3 yıldır devlet bütçesini onayladık." ifadesini kullandı.

Ekim ayında görüşülecek

Hükümet, bu yılki ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,4'e çıkarsa da 2023 beklentisini yüzde 2,1'e düşürmüştü.

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Diğer yandan ana muhalefetteki Halk Partisi'nin lideri Alberto Nunez Feijoo, "anti sosyal" olarak yorumladığı yeni bütçenin, orta sınıf ve düşük gelirlilere "adaletsiz ve daha kötü bir vergi ile enflasyon baskısı" getirdiğini öne sürdü.

Aşırı sağcı Vox partisi ise "İspanya'nın tarihindeki en büyük ekonomik krizlerden birini yaşadığı bu dönemde hükümetin rekor bir bütçe açıklamasını" eleştirdi.

2023 bütçesinin ekim ayı ortasından itibaren mecliste görüşülmeye başlanması öngörülüyor.

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