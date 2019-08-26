Dünya İspanya savaş uçağı Akdenize düştü
AVRUPA

İspanya savaş uçağı Akdeniz'e düştü

Akdeniz'de düşen İspanya Hava Kuvvetlerine ait C-101 tipi savaş uçağının pilotu arama çalışmaları devam ediyor. Uçağın düşme anında pilotun fırlatma koltuğunu kullanmadığı ifade edildi. Savaş uçağının düşme nedeniyle ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Savaş uçağının düştüğü bölge.
Savaş uçağının düştüğü bölge.

İspanya Hava Kuvvetlerine ait C-101 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Akdeniz'de denize düştüğü bildirildi.

  • Sivil Koruma ve Murcia özerk yönetimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, C-101 tipi savaş uçağının, ülkenin güneydoğusundaki Murcia kentindeki La Manga del Mar Menor kıyılarının yaklaşık 4 kilometre açığında denize düştüğü kaydedildi.

Düşen uçaktaki İspanyol pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Soruşturma açıldı

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, uçağın düşüş anında pilotun fırlatma koltuğunu kullanmadığı görüldü.

  • Öte yandan, İspanyol firması CASA tarafından üretilen C-101 savaş uçağının düşme nedeniyle ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

İspanya'nın doğusundaki Mayorka adasında dün meydana gelen diğer bir olayda da hafif uçak ve helikopter havada çarpışmış ve 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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