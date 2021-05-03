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Dünya İspanyada 19 ay sonra ilk boğa güreşi 6 bin kişi katıldı
AVRUPA

İspanya'da 19 ay sonra ilk boğa güreşi: 6 bin kişi katıldı

İspanya’da koronavirüs salgının başladığı dönemden bu yana yasaklanan boğa güreşleri başkent Madrid’de yeniden başladı.

Haber Merkezi DHA
İspanyada 19 ay sonra ilk boğa güreşi: 6 bin kişi katıldı
Boğa güreşlerinin, ekonomik açıdan sorun yaşayan sektöre destek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

İspanya’da koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanan boğa güreşleri, 19 ayın ardından tekrar başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 40 kapasiteyle düzenlenen boğa güreşleri, salgın nedeniyle ekonomik açıdan sorun yaşayan sektöre destek amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Madrid'deki La Ventas arenasında gerçekleştirilen organizasyona Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüzde 40 kapasiteyle 6 bin kişi alındı.

  • Öte yandan, ülkede Kovid-19 öncesi son boğa güreşi Şubat 2020'de Madrid'in Valdemorillo arenasında organize edilmişti.

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