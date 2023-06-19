İspanya'da Air Europa hava yolunun pilotları greve gitti.

Pilotların bağlı olduğu sendikadan (Sepla) yapılan açıklamada, maaş artışıyla ilgili yürütülen müzakerelerde Air Europa şirketinin verdiği sözlü vaatleri yerine getirmediği ve bu hava yollarında çalışan pilotların bugünden itibaren greve başladıkları duyuruldu.