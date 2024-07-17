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Dünya

İspanya'da aşırı sıcak alarmı

İspanya, etkisi altına aldığı sıcak hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerinde alarm durumu ilan etti. Yetkililer, aşırı sıcakların sağlık ve güvenlik risklerini artırdığına dikkat çekerek, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

14:44 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
İspanya
İspanya

İspanyol EFE haber ajansının haberine göre, Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden (AEMET) ülkede etkili aşırı sıcaklara ilişkin uyarı yayımlandı.


Ülkedeki bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği belirtilen açıklamada, Endülüs bölgesinde bulunan Cordoba ve Jaen şehirlerinde sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle "turuncu alarm" verildiği kaydedildi.



Sevilla'da sarı alarm


Açıklamada, ülkenin güneyindeki Sevilla kentinde 38 ile 39 derece arasında değişecek sıcaklıklar nedeniyle de "sarı alarm" verildiği bildirildi.


Ülkenin iç kesiminde yer alan Castilla La Mancha bölgesinde ise sıcaklıkların 36 ile 38 derece arasında seyretmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, bölgede aşırı sıcaklıklar için verilen "sarı alarmın" devam ettiği aktarıldı.


Açıklamada ayrıca, bahsi geçen bölge ve kentlerde yaşayanlar sıcaklara dikkat etmesi konusunda uyarıldı.




#ispanya
#sıcak hava
#hava durumu
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