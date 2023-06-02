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Dünya

İspanya'da beş belediye başkanı yazı tura ile belirlendi

İspanya'da 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen yerel seçimler kapsamında küçük nüfusa sahip 5 yerleşim yerinde adayların aldıkları oy miktarının eşit olmasından dolayı belediye başkanları yazı tura atışıyla belli oldu.

15:20 . 2/06/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

İspanya'da yerel seçimlerin yapıldığı 8 bin 131 yerleşim yerinin 5'inde adaylara eşit oy çıktı.

Ülkedeki seçim yasalarına göre eşitlik halinde belediye başkanının kura ile belirlenmesi gerektiğinden, nüfusları 550 ile 2 bin arasında değişen bu yerlerde belediye başkanlarının belirlenmesi için yazı tura atışına başvuruldu.

Belediye binalarında halk önünde yapılan yazı tura atışını kazananlar, gelecek seçimlere kadar 4 yıl görev yapacak.

Yerel seçimlerde muhalefetteki sağ partilerin büyük başarı elde etmesinden dolayı Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda yıl sonunda yapılması gereken genel seçimleri erkene alıp, 23 Temmuz'da İspanyolların sandık başına gideceklerini duyurmuştu.



#İspanya
#yerel seçim
#yazı tura
2 saat önce
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