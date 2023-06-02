İspanya'da beş belediye başkanı yazı tura ile belirlendi

İspanya'da 35,1 milyon seçmenin kayıtlı olduğu, 12 özerk yönetim ve 8 bin 131 belediye meclisinin üyelerinin belirleneceği yerel seçimler, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Ülkedeki 17 özerk yönetimden 12'sinde ve 8 bin 131 belediyede yapılacak seçimler, ülkenin siyasi tarihinde birçok ilke tanıklık edecek.