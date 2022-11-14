İspanya'da binlerce sağlık çalışanı gösteri yaptı

Kent merkezindeki Cibeles Meydanı'na dört koldan giren göstericiler, "Madrid, halk sağlığı için ayağa kalkıyor." yazılı pankart taşıdı.

Madrid'de 2 haftadır grevde olan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, özerk yönetimin yürürlüğe soktuğu ve bazı kliniklerin kapatılıp yeni acil servislerin açıldığı sağlık sistemindeki değişikliğin bir an önce kaldırılmasını istiyor.

Kamusal sağlık hizmetinin özelleştirildiğini, yeterli personel olmadığını ve çalışma şartlarının daha da ağırlaştırıldığını savunan sağlık sektörüne bağlı sol görüşlü sendikalar, aile doktorları ve ilk muayene doktorlarının hastalarına yetişemediğini, kalitesiz hizmet verildiğini belirtiyor.

En az 6 ay sonraya randevu alabildiklerini, hastanelerde doktor bulamadıklarını söyleyerek sağlık sektörü çalışanlarının gösterisine destek veren Madridliler de "Sağlığımız savunulur, satılmaz", "Kamusal sağlık hizmeti" sloganları attı.

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İşçi Komisyonları Sendikası (CCOO), yaptığı açıklamada, "Madrid'de halk sağlığı hizmeti kötüleşmeye devam ediyor. Madrid özerk yönetiminde iktidarda olan Halk Partisi, sağlık çalışanlarına ve bunun sonucunda vatandaşlara kötü davranmaya devam ediyor. Madrid halkı, azalan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini, sağlıkta özelleştirme ve dış kaynak kullanılmasına son verilmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria bölgesindeki doktorların da benzer sebeplerle 5 gündür sürdükleri grev, Cantabria Tabipler Odası ile Cantabria özerk yönetim hükümeti arasında varılan anlaşmayla sonlandırıldı.

İspanya'da merkezi hükümetteki sol koalisyon (Sosyalist İşçi Partisi-PSOE ve Unidas Podemos), başkent Madrid'deki özerk yönetiminde iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile sağlık dışında enerji krizi ve ekonomik sorunlara karşı önlem paketlerinde de sürekli siyasi çatışma içinde bulunuyor.

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FOTOĞRAF 13 FRANSAFransanın başkenti Pariste onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi. Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı. Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı. Ekonomi Bakanı için Bruno Le Maire maaşını bize ver yazılı pankartlar taşıdı. ALMANYAAlman havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de devam etti. Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. binlerce yolcu mağdur oldu. Pilotlar sendikası, çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor. Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul görmedi ve 14 güne çıkarılması istendi. Yönetim, artan maliyetler nedeniyle, grevin devam etmesi halinde sendikaya sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti. BELÇİKABelçikada da Charleroi Havalimanındaki güvenlik görevlileri grevdeydi. Havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. bazı noktalarda izdiham çıktı. Yaralananlar oldu. Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor. Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor Avrupa ülkelerindeki grev ve protesto gösterileri dalgası yayılıyor. Fransa'da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti. Alman hava yolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de uçuşları aksattı. Belçika'da da güvenlik görevlilerinin iş bırakma eylemi izdihama neden oldu.

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