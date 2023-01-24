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İspanya'da hayatı felç eden grev dalgası büyüyor

İspanya'da sağlık ve adalet hizmetlerinde başlayan süresiz grevler İspanyolların günlük hayatını etkilemeye başladı. Başkent Madrid'de ilk müdahale ve aile doktorlarının 7. haftasına giren grevi, ülkenin diğer özerk yönetimlerinden Endülüs ve Katalonya'ya da kendini gösterdi.

15:48 . 24/01/2023 Salı
AA
İspanya'da grev dalgası büyüyor.

İspanya'da grev dalgası büyüyor.

İspanya'da sağlık ve adalet hizmetlerinde başlayan süresiz grevler İspanyolların günlük hayatını etkilemeye başladı. Başkent Madrid'de ilk müdahale ve aile doktorlarının 7. haftasına giren grevi, ülkenin diğer özerk yönetimlerinden Endülüs ve Katalonya'ya da sıçradı.


Endülüs özerk yönetimindeki doktorlar, Madrid'de olduğu gibi süresiz greve başladı. Katalonya'da ise bugün başlayan grevlerin 25, 26 Ocak ile 1, 2, 3 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu.

Doktorlar, şu anda hastanelerdeki yoğunluk ve personel azlığı nedeniyle hasta başına 3 dakikaya kadar düşen muayene süresinin en az 10 dakikaya çıkarılacak şekilde düzenlenmesini, personel alımı yapılmasını, kamu hastanelerinin çalışma koşullarının güçlendirilmesini ve maaş artışı yapılarak genç doktorların İspanya dışındaki başka ülkelere gitmesinin önlenmesini talep ediyor. Gelecek haftalarda Valensiya ve Aragon bölgelerindeki doktorların da greve gitmeleri öngörülüyor.

Mahkeme katipleri grevde

Diğer yandan ülke genelinde sayıları 4 bin 300'ü bulan mahkeme katipleri de maaş artışı talebiyle bugünden itibaren süresiz greve başladı. Mahkeme katiplerinin bağlı olduğu üç sendika, geçen yıl farklı aralıklarla yaptığı kısa süreli iş bırakma eylemini,
"profesyonel taleplerinin hükümet tarafından karşılanmadığı ve maaş artışının gerçekleşmediği"
gerekçesiyle süresiz greve dönüştürdü.

Adalet Bakanlığı Devlet Sekreteri Tontxu Rodriguez, binlerce dava ve duruşmanın aksamasına yol açacak grevi
"siyasi"
olarak nitelendirip, katiplerin 3 yıllık ortalama yüzde 14,76'lık maaş artışı aldığını söyledi.

Taksicilerden Madrid'de eylem

Ülkedeki diğer bir protestoyu ise Madrid'de taksiciler yaptı. Madrid'de özerk yönetimin Uber, Cabify gibi dijital ulaşım platformlarının (VTC) haklarını genişleten yeni bir yönetmeliği kabul etme girişimine karşı çıkan taksi şoförleri, şehir içinde trafiği yavaşlatma eylemi gerçekleştirdi. Yüzlerce taksici araçlarıyla kent merkezinde yavaş şekilde turlayarak trafiği aksattı. Benzer bir eylem geçen haftalarda Barselona'da da yapılmıştı.



#Grevler
#İspanya
#Eylem
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İspanya'da hayatı felç eden grev dalgası büyüyor
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