Dünya İspanyada ilk Avrupada ikinci kez insanda kuş gribi tespit edildi
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İspanya'da ilk Avrupa'da ikinci kez insanda kuş gribi tespit edildi

İspanya'da, Guadalajara adlı kentte, tavuk çiftliğinde çalışan birinin kuş gribi olduğu açıklandı.

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Haber Merkezi AA
İspanyada ilk Avrupada ikinci kez insanda kuş gribi tespit edildi
Arşiv

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İspanya Sağlık Bakanlığı Uyarılar ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, İspanya'nın Guadalajara kentinde tavuk çiftliğinde çalışan kişide 27 Eylül'de kuş gribi tespit edildiğini, karantinaya alınan ve asemptomatik kalan hastanın kısa sürede "negatife geçtiğini" açıkladı.

Kuş gribinin Avrupa'da ikinci, İspanya'da ise ilk kez insanda görüldüğü belirtildi. İlk vaka Aralık 2021'de İngiltere'de kaydedilmişti.

İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanın çok düşük viral yük ile pozitif çıktığını ve belirtilerin olmadığı bilgisini verdi.

  • "H5N1" olarak adlandırılan kuş gribi, ilk olarak 1990'ların sonlarında Çin'de tespit edilmiş ve 1997'de Hong Kong'da virüs bulaşan 18 kişiden 6'sı ölünce insanların bu virüsü yayabileceği ve ciddi sonuçları olabileceği araştırmacılar tarafından duyurulmuştu.

DSÖ'nün verilerine göre, 2003'ten bu yana kuş gribi tespit edilen 864 kişiden 456'sı (yüzde 52'si) hayatını kaybetti.

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İngiltere’de kuş gribi alarmı: Tesisteki tüm hayvanlar itlaf edilecek

ABD'de tilki yavrusunda ilk kuş gribi vakası tespit edildi
FOTOĞRAF 6
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Minnesota'da bir yavru tilkinin kuş gribi testi pozitif çıktı. Eyalet yetkilileri, hayvanın vahşi olduğunu ve başkent Minneapolis yakınlarındaki Anoka İlçesinde yaşadığını söyledi.
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Eyalet sağlık yetkilileri, tilkinin virüsü enfekte bir vahşi kuşu yemesinden veya evcil bir tavuğun leşini temizlemesinden kaptığını öne sürdüler.
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Wisconsin, Michigan, Iowa ve New York'taki tilkiler virüs için test edilmeye başlandı.
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Minnesota'da bir devlet veterineri olan Dr Joni Scheftel Çarşamba günü şunları söyledi: \"Vahşi hayvanlar bazen hastalıkları insanlara bulaştırabilir.\"
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Vaka, kuş gribinin evcil kümes hayvanlarından diğer memelilere ve insanlara yayılma riskinin altını çiziyor.
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Tilki nörolojik semptomlarla bulundu, arka bacaklarıyla iyi yürüyemediği anlaşıldı. Daha sonra bir aile akşam olduğu için onu bir kutuya koymayı düşündü ve sabah bir rehabilitasyon merkezine götürdü ama hayvan bir gecede öldü.
ABD'de tilki yavrusunda ilk kuş gribi vakası tespit edildi
Amerika'daki yetkililer bildirdikleri ilk vakada, Minnesota'da bir bebek tilkinin kuş gribi olduğunu açıkladı. Bebek tilkinin Minneapolis yakınlarındaki Anoka İlçesinde bir inin dışında yatarken ve arka bacaklarını kullanamaz halde bulunduğu bildirildi.
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