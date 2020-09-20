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AVRUPA

İspanya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi

İspanya'da vakaların artması sebebiyle alınan kısıtlama kararları protesto edildi. Madrid'de 100'e yakın mahallede gösteriler düzenlendi. Protesto gösterilerine katılanlar bazı bölgelere karşı ayrımcılık yapıldığını savunuyor.

Haber Merkezi AA
Madrid'de kısıtlamalar protesto edildi.
Madrid'de kısıtlamalar protesto edildi.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesi nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de getirilen kısıtlamalar protesto edildi.

Dolaşım kısıtlamaları Madrid'in birçok bölgesinde protesto edildi. 100'e yakın mahallede sokaklara çıkan vatandaşlar kurallarda ayrımcılık yapıldığını düşünüyor.

"AYRIMCILIK YAPILIYOR"

"Daha fazla kaynak, daha az ayrımcılık" pankartlarıyla yolları kesen Madridliler, alınan önlemlerin "geç ve yetersiz" olduğunu, ve ayrımcılık yapıldığını savundu.

Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso'nun istifasını isteyen göstericiler, yerel yönetimden sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayırmasını istedi.

Diğer yandan Madrid özerk hükümetinin Sağlık Bakanı Enrique Ruiz Escudero, basına yaptığı açıklamada "Eğer alınan önlemler yeterli olmaz ve Madrid genelinde giriş ve çıkışları kapatmak gerekirse bunu yaparız. Kararlar, salgının seyrine ve hastanelerdeki duruma bakılarak alınacak." ifadesini kullandı.

"Her sokak başına bir polis koyamayız." diyen Escudero, dolaşım sınırlaması getirilen belediyelerde ve mahallelerde toplam 60 noktada giriş ve çıkışları kontrol edecek polis ve jandarma görevlilerinin olacağını söyledi.

UYMAYANLARA 600 BİN AVRO CEZA

Yürürlüğe girecek kurallara uymayanlara 600 bin avro para cezası kesilecek.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en çok arttığı kent olan Madrid'de yarın yürürlüğe girecek ve 14 günde bir revize edilecek tedbirler kapsamında, toplamda 855 bin kişiyi etkileyecek şekilde 8 belediye ve 6 mahallede dolaşıma sınırlama getirilecek.

DOLAŞIM SINIRLAMASI GETİRİLİYOR

Dolaşım sınırlamasının getirildiği bölgelerde sadece iş, okul ve sağlık gerekçeleriyle sokağa çıkılmasına izin verilecek.

Toplamda 6,5 milyondan fazla kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetimi genelinde ise pazartesiden itibaren en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi, park ve bahçelerin kapatılması, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilip sadece masaya servis yapılması ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç saat 22.00'de kapanması gibi ek tedbirler açıklandı.

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