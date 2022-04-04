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Dünya İspanyada Rus oligarka ait bir yata el konuldu
AVRUPA

İspanya'da Rus oligarka ait bir yata el konuldu

İspanyol jandarması, Rus oligark Victor Vekselberg'e ait lüks yat "Tango"ya Mayorka kenti limanında el koydu. Geçici olarak el konulan yatta 5 saatten fazla süren aramalarda, çeşitli belgelere ve bilgisayar cihazlarına el konulduğu aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
İspanyada Rus oligarka ait bir yata el konuldu
Arşiv

Denizcilik Enstitüsü Genel Müdürlüğünden basına verilen bilgilerde, Mayorka limanında bekleyen ve Rus oligark Vekselberg'e ait olduğu belirtilen bir yata, ABD'den Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) kurumlarının da iş birliğiyle İspanyol jandarması tarafından sabah erken saatlerde operasyon düzenlendiği bildirildi.

  • Cook Adaları bayraklı olan ve "sahibinin gerçek kimliğinin saklanması için" Britanya Virjin Adaları'nda bir şirketin üzerine kayıtlı olduğu belirtilen söz konusu yatın 78 metre uzunluğunda ve 90 milyon avro değerinde olduğu kaydedildi.

Verilen bilgilerde, Vekselberg'in AB'nin olmasa da ABD'nin yaptırım uygulanacak Rus oligarklar listesinde yer aldığı, yatla ilgili yürütülen soruşturmanın ise vergi kaçakçılığı, para aklama ve sahte belge suçlarıyla bağlantılı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Geçici olarak el konulan yatta 5 saatten fazla süren aramalarda, çeşitli belgelere ve bilgisayar cihazlarına el konulduğu aktarıldı.

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