İspanya'da şiddetli yağış: 1 ölü

Meteoroloji Müdürlüğünün "önemli tehlike" alarmı verdiği şiddetli yağışlar, ülkenin doğusundaki Katalonya, Valensiya ve Aragon ile kuzeyindeki Castilla y Leon bölgelerinde yaşamı felç etti.
Zaragoza kentinde 17 yaşındaki bir genç, yağmurdan dolayı altına sığındığı ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
İş yerinde mahsur kalan bir grup çalışanın helikopter yardımıyla kurtarıldığı Valensiya'da şiddetli yağış nedeniyle havaalanı geçici olarak kapatılırken, banliyö tren seferleri de durduruldu.
Tarragona kentinde ise 6 bin 600'den fazla kişiyi etkileyecek şekilde elektrik kesintisi oldu.
Metrekareye 225 litreye kadar yağışın düştüğü İspanya'nın 4 bölgesinde çok sayıda maddi hasar kaydı alındı.
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IOMdan yapılan yazılı açıklamada, Örgütün Pakistan ofisinin, sel nedeniyle evlerini terk eden sivillere barınak sağlamak için yerel ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Sindh eyaletine bağlı Thul Tehsil kentinde IOMun, yerel ortaklarından Teknik İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (ACTED) ile sel mağduru ailelere 25 bin barınak malzemesi dağıttığı ve ihtiyacın olduğu diğer bölgelere yardım ulaştırılması için IOMun yetkililerle yakın temas halinde olduğu kaydedildi.
Şimdiye kadar sel nedeniyle ülke genelinde 10 milyona yakın kişinin yerinden olduğu belirtilerek, IOM, çok sayıda kişinin ihtiyaç duyduğu yardımı temin edememe ihtimalinden endişe duymakta ve uluslararası ortaklarına destekleri artırma çağrısında bulunmaktadır. ifadesi kullanıldı.
Pakistanda 14 Hazirandan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 1500ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.
Uluslararası Göç Örgütü: Pakistan'da sel nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Pakistan'da sel felaketi nedeniyle 10 milyona yakın kişinin yerinden olduğunu açıkladı.