İspanya'da şiddetli yağış: 1 ölü

Meteoroloji Müdürlüğünün "önemli tehlike" alarmı verdiği şiddetli yağışlar, ülkenin doğusundaki Katalonya, Valensiya ve Aragon ile kuzeyindeki Castilla y Leon bölgelerinde yaşamı felç etti.

Zaragoza kentinde 17 yaşındaki bir genç, yağmurdan dolayı altına sığındığı ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

İş yerinde mahsur kalan bir grup çalışanın helikopter yardımıyla kurtarıldığı Valensiya'da şiddetli yağış nedeniyle havaalanı geçici olarak kapatılırken, banliyö tren seferleri de durduruldu.

Tarragona kentinde ise 6 bin 600'den fazla kişiyi etkileyecek şekilde elektrik kesintisi oldu.

Metrekareye 225 litreye kadar yağışın düştüğü İspanya'nın 4 bölgesinde çok sayıda maddi hasar kaydı alındı.

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