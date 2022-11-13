Dünya İspanyada şiddetli yağış 1 ölü
AVRUPA

İspanya'da şiddetli yağış: 1 ölü

Meteoroloji Müdürlüğünün "önemli tehlike" alarmı verdiği şiddetli yağışlar, ülkenin doğusundaki Katalonya, Valensiya ve Aragon ile kuzeyindeki Castilla y Leon bölgelerinde yaşamı felç etti. Zaragoza kentinde 17 yaşındaki bir genç, yağmurdan dolayı altına sığındığı ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İspanyada şiddetli yağış: 1 ölü
İspanya sele teslim oldu

Meteoroloji Müdürlüğünün "önemli tehlike" alarmı verdiği şiddetli yağışlar, ülkenin doğusundaki Katalonya, Valensiya ve Aragon ile kuzeyindeki Castilla y Leon bölgelerinde yaşamı felç etti.

Zaragoza kentinde 17 yaşındaki bir genç, yağmurdan dolayı altına sığındığı ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

İş yerinde mahsur kalan bir grup çalışanın helikopter yardımıyla kurtarıldığı Valensiya'da şiddetli yağış nedeniyle havaalanı geçici olarak kapatılırken, banliyö tren seferleri de durduruldu.

Tarragona kentinde ise 6 bin 600'den fazla kişiyi etkileyecek şekilde elektrik kesintisi oldu.

Metrekareye 225 litreye kadar yağışın düştüğü İspanya'nın 4 bölgesinde çok sayıda maddi hasar kaydı alındı.

Uluslararası Göç Örgütü: Pakistan'da sel nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu
FOTOĞRAF 42
Title
IOMdan yapılan yazılı açıklamada, Örgütün Pakistan ofisinin, sel nedeniyle evlerini terk eden sivillere barınak sağlamak için yerel ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Title
Sindh eyaletine bağlı Thul Tehsil kentinde IOMun, yerel ortaklarından Teknik İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (ACTED) ile sel mağduru ailelere 25 bin barınak malzemesi dağıttığı ve ihtiyacın olduğu diğer bölgelere yardım ulaştırılması için IOMun yetkililerle yakın temas halinde olduğu kaydedildi.
Title
Şimdiye kadar sel nedeniyle ülke genelinde 10 milyona yakın kişinin yerinden olduğu belirtilerek, IOM, çok sayıda kişinin ihtiyaç duyduğu yardımı temin edememe ihtimalinden endişe duymakta ve uluslararası ortaklarına destekleri artırma çağrısında bulunmaktadır. ifadesi kullanıldı.
Title
Pakistanda 14 Hazirandan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 1500ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Uluslararası Göç Örgütü: Pakistan'da sel nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Pakistan'da sel felaketi nedeniyle 10 milyona yakın kişinin yerinden olduğunu açıkladı.
Teröre karşı ortak ses

Teröre karşı ortak ses

​Patlama sonrası siyasilerden art arda mesajlar.
TFF açıkladı: Maç ertelendi

TFF açıkladı: Maç ertelendi

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe alındı.
Yine ortalığı karıştırmaya çalıştılar: Ahmet Aziz Nesin, Atilla Taş ve Mehmet Selçuk Adanın patlama sonrası provokatif paylaşımları tepki çekti

​Fuat Oktay'dan Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin açıklama.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patlamada 6 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı.

Can kaybı ve yaralılar var: Ekipler bölgeye sevk edildi.

Bahçeli: Kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz.

​7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi.

​Aleyna yoğun bakımda: Ehliyetsiz sürücü serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.