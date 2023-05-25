İspanya'da süresiz grevdeki adliye memurları Madrid'de gösteri yaptı

"Hükümetin, diyalog ve müzakere teklif ettiği yalan. 24 Nisan'dan bu yana bizi hiçbir toplantıya çağırmadı ve masaya herhangi bir teklif koymadı. Adalet Bakanı Pilar Llop, hemen harekete geçip bizi toplantıya çağırmalıdır."