İspanya'da süresiz grevdeki adliye memurları Madrid'de gösteri yaptı

İspanya/Madrid
İspanya'da maaş artışı taleplerinde anlaşma sağlayamadıkları için 22 Mayıs'ta süresiz greve başlayan adliye memurları, başkent Madrid'de gösteri yaptı.
Ülke genelinde sayıları 45 bini bulan adliye memurlarının bağlı olduğu sendikalar (CSIF, STAJ, CCOO ve UGT) greve katılımın yüzde 85, Adalet Bakanlığı da yüzde 31,55 olduğunu açıkladı.
Madrid'deki gösteride basına açıklama yapan CCOO Sendikasının Temsilcisi Luis Calero, hakim ve savcıların maaş artışı talebine olumlu yanıt veren sol koalisyon hükümetinin, kendileri için de aynı tavrı göstermesini beklediklerini ifade etti.
Eylemler nedeniyle 500 bine yakın dava ertelendi
İspanya'nın dört bir yanından Madrid'e gelen adliye memurları, taleplerinin karşılanmaması halinde grevin devam edeceğini ve eylemlerinin artacağını söyledi.
Sendikalara göre, bu zamana kadarki eylemler nedeniyle 500 bine yakın davanın ertelendiği ve 30 milyondan fazla adli işlemin geciktiği belirtiliyor.
Adalet Bakanlığıyla geçen hafta anlaşma sağlayan hakimler ve savcılar, aylık 450 avro brüt zammın yanı sıra çalışma şartlarının iyileştirilmesi karşılığında süresiz greve gitmekten vazgeçmişti.