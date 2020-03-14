İspanya'da tüm ülke karantinaya alınıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İspanya'da son 24 saatte 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 191'e, vaka sayısı ise 5 bin 945'e çıktı. Sağlık Bakanlığından verilen son rakamlara göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı, düne göre bin 700'den fazla artarak, 5 bin 945 oldu.

DÜNYA İspanya koronavirüs nedeniyle 'olağanüstü hal' ilan etti

En hızlı artış

Vakalarda ölü sayısı düne nazaran 71 artarak, 191'e yükseldi. Bu rakamlar, İspanya'da Kovid-19'un çıkmasından bu yana "en hızlı artış" olarak dikkati çekti. Kâbusun giderek büyümesi üzerine İspanya hükümeti koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı. Karar resmen açıklandı.

DÜNYA İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı

El Mundo ve Cadena Ser gazetelerinin haberine göre, olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek. Haberlerde ayrıca, İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.

Sokağa çıkmayın çağrısı yapılıyor

İspanyol basınından çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, "Şehrin giriş ve çıkışlarının kapanması tahmin ettiğimizden çok daha yakın" açıklamasında bulundu. Madrid'de eczane ve market dışında tüm dükkanlar kapalı olurken, halka mecbur olmadıkça sokağa çıkmama çağrısı yapılıyor.

Tüm tören ve ayinler iptal edildi