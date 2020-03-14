İspanya'da tüm ülke karantinaya alınıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İspanya'da son 24 saatte 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 191'e, vaka sayısı ise 5 bin 945'e çıktı. Sağlık Bakanlığından verilen son rakamlara göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı, düne göre bin 700'den fazla artarak, 5 bin 945 oldu.
En hızlı artış
Vakalarda ölü sayısı düne nazaran 71 artarak, 191'e yükseldi. Bu rakamlar, İspanya'da Kovid-19'un çıkmasından bu yana "en hızlı artış" olarak dikkati çekti. Kâbusun giderek büyümesi üzerine İspanya hükümeti koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı. Karar resmen açıklandı.
- El Mundo ve Cadena Ser gazetelerinin haberine göre, olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek. Haberlerde ayrıca, İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.
Sokağa çıkmayın çağrısı yapılıyor
İspanyol basınından çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, "Şehrin giriş ve çıkışlarının kapanması tahmin ettiğimizden çok daha yakın" açıklamasında bulundu. Madrid'de eczane ve market dışında tüm dükkanlar kapalı olurken, halka mecbur olmadıkça sokağa çıkmama çağrısı yapılıyor.
Tüm tören ve ayinler iptal edildi
- Öte yandan alınan önlemler kapsamında, İspanya'da ünlü olan ve Sevilya, Malaga gibi kentlerde özellikle turizme önemli gelir sağlayan Paskalya Bayramı dönemindeki dini geçit törenleri iptal edildi. İspanya Piskoposlar Konferansı Kurumu, Katolik vatandaşlara "ayinleri radyo ve televizyondan takip etmesi" çağrısı yaptı.