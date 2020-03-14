Dünya İspanyada tüm ülke karantinaya alınıyor
KORONAVİRÜS

İspanya'da tüm ülke karantinaya alınıyor

İspanya'da son 24 saatte 71 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından hükümet harekete geçti. Yetkililer, tüm ülkenin karantina altına alındığını duyurdu. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya'da tüm ülke karantinaya alınıyor.
İspanya'da tüm ülke karantinaya alınıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İspanya'da son 24 saatte 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 191'e, vaka sayısı ise 5 bin 945'e çıktı. Sağlık Bakanlığından verilen son rakamlara göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı, düne göre bin 700'den fazla artarak, 5 bin 945 oldu.

İspanya koronavirüs nedeniyle 'olağanüstü hal' ilan etti
DÜNYA
İspanya koronavirüs nedeniyle 'olağanüstü hal' ilan etti

En hızlı artış

Vakalarda ölü sayısı düne nazaran 71 artarak, 191'e yükseldi. Bu rakamlar, İspanya'da Kovid-19'un çıkmasından bu yana "en hızlı artış" olarak dikkati çekti. Kâbusun giderek büyümesi üzerine İspanya hükümeti koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı. Karar resmen açıklandı.

İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı
DÜNYA
İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı
  • El Mundo ve Cadena Ser gazetelerinin haberine göre, olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek. Haberlerde ayrıca, İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.

Sokağa çıkmayın çağrısı yapılıyor

İspanyol basınından çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, "Şehrin giriş ve çıkışlarının kapanması tahmin ettiğimizden çok daha yakın" açıklamasında bulundu. Madrid'de eczane ve market dışında tüm dükkanlar kapalı olurken, halka mecbur olmadıkça sokağa çıkmama çağrısı yapılıyor.

Tüm tören ve ayinler iptal edildi

  • Öte yandan alınan önlemler kapsamında, İspanya'da ünlü olan ve Sevilya, Malaga gibi kentlerde özellikle turizme önemli gelir sağlayan Paskalya Bayramı dönemindeki dini geçit törenleri iptal edildi. İspanya Piskoposlar Konferansı Kurumu, Katolik vatandaşlara "ayinleri radyo ve televizyondan takip etmesi" çağrısı yaptı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: Türkiye'de ilk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçiliyor
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: Türkiye'de ilk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sona erdi. Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin masaya yatırıldığı ve 5 saat süren toplantıda Türkiye'de eğitime ara verilmesi kararı çıktı. İlk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil edilecek. 24 Mart'tan sonra uzaktan eğitime geçilecek. Üniversiteler de 16 Mart itibari ile 3 hafta tatil edildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan kararla ara tatilin bir hafta öne alındığını kaydederek, "23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edileceğini bildiren Kalın, "Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak" dedi. Kalın, spor müsabakaların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını da duyurdu.
Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu yiyen Yozgatlı iddiaları yalan çıktı
Gündem

Koronavirüse yakalanmamak için arap sabunu yiyen Yozgatlı iddiaları yalan çıktı

Yozgat'ta bir kişinin koronavirüsten korunmak için arap sabununu yoğurda katarak yiyen ve hastahaneye kaldırılarak tedavi edilen iddiaları yalan çıktı. Haberde hasta, hastahane ve doktor isimlerinin gizlenmesi üzerine Yozgat'ta yetkililer bu tür bir vakanın olmadığını bildirdi.
Türkiye'deki tüm üniversiteler koronavirüs nedeniyle 3 hafta tatil edildi
Gündem

Türkiye'deki tüm üniversiteler koronavirüs nedeniyle 3 hafta tatil edildi

Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren kritik toplantının ardından açıklama yapıldı. Koronavirüsten korunma amaçlı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği duyuruldu. YÖK, bunun üzerine yaptığı açıklamada, idari ve akademik personele tatil olmadığını belirtti.

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