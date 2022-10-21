Dünya İspanyadaki İslam mirası UNESCOya aday
AVRUPA

İspanya’daki İslam mirası UNESCO’ya aday

İberya Yarımadası'nda Endülüs İslam döneminde Müslümanlardan öğrendiği tekniği günümüze taşıyan İspanya, bu tekniğin "Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için UNESCO'ya başvurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya’daki İslam mirası UNESCO’ya aday
​İspanya’daki İslam mirası UNESCO’ya aday.

İberya Yarımadası'nda Endülüs İslam döneminde (711-1492) Müslümanlardan öğrendiği halı dokuma tekniğini "İspanyol düğümü" adıyla günümüze taşıyan İspanya, bu tekniğin "Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne alınması için UNESCO’ya başvurdu.

YAPIMI İKİ KAT UZUN SÜRÜYOR

Halı dokumada en bilinen ve en çok uygulanan Türk düğümü tekniğinden, eğimli çizimlerde kullanılamaması ve her iki tarafının simetrik olmasıyla farklılaşan İspanyol düğümü, sadece keten, ipek ve ince yün iplikte kullanılıyor. Zikzak desenli olan İspanyol düğümü tekniğinde her metrekareye 72 bin 500'den fazla iplik düğümü yapılırken, zaman ve maliyet açısından Türk düğümüne göre tamamlanması yaklaşık iki kat daha uzun ve masraflı oluyor.

MISIR'DAN GELİYOR

Türk düğümü ile İspanyol düğümü tekniklerini kullanan ender yerlerden biri olan Madrid'deki Kraliyet Halı Dokuma Fabrikası'nın Genel Direktörü Alejandro Klecker de Elizade, şu bilgileri verdi: "İspanyol düğümünün 2 bin 300 yıldan fazla bir tarihi var. Endülüs İslam döneminde Mısır'dan İberya Yarımadası'na getiriliyor. O dönemde çok sayıda Müslüman aile bu geleneği devam ettirdiğinden bu bölgede kalıyor ve sonrasında İspanyol düğümü olarak adlandırılmaya başlıyor."

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