İspanya'dan ABD'ye soğuk duş: Kızıldeniz koalisyonuna katılmayacaklar

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyuran Yemen'deki Husiler, bu kez de ABD'yi tehdit etti. Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, açıklamada bulunarak, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtti.