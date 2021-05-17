İspanya'dan İsrail'e: Silahlar sussun ve siviller korunsun

Fransız kadın işgalci İsrail'in zulmünü gözyaşı dökerek haykırdı

İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırılara dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Batılı ülkeler İsrail'in Filistin'deki katliamlarına sessiz kalırken, yaşlı ve hasta bir kadın tekerlekli sandalyesi üzerinden gücü yettiğince 'Yaşasın Filistin! Hepimiz Filistinliyiz' diye haykırarak gözyaşı döktü. Dünyanın Filistin'de yaşanan katliama sessiz kalmamasını dile getiren yaşlı kadın, 'Bir toplum parçalanıyor. Bunu kabul edemeyiz. Buna isyan etmeliyiz. Filistin halkı için buna karşı durmaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz' sözleriyle takdir topladı.