Dünya İspanyadan İsraile Silahlar sussun ve siviller korunsun
AVRUPA

İspanya'dan İsrail'e: Silahlar sussun ve siviller korunsun

İspanya Dışişleri Bakanı Laya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili, "atılacak ilk adımın silahların susması ve sivil toplumun korunması olduğunu" kaydetti.

Haber Merkezi AA
İspanyadan İsraile: Silahlar sussun ve siviller korunsun
Arancha Gonzalez Laya

Madrid'deki Amerika Evi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "Bölgedeki şiddet son bulduktan sonra İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları azaltmak ve diyaloğu yeniden kazanmak için çabaların iki katına çıkartılmasını" istedi.

  • Laya, "İlk adım olarak silahlar susmalı ve başta çocuklar olmak üzere sivil toplumun korunmasına odaklanılmalı." dedi.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının İsrail ve Filistin'de yaşanan olaylarla ilgili bir toplantı planladığını belirten Laya, AB'nin, "silahların susması, diyalog yollarının aranması ve yürek burkan görüntülerin olduğu çatışmaları önlemek için daha fazla çaba göstermeye çalışacağını" kaydetti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

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