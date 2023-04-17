İspanya’nın Fransa sınırında orman yangınları devam ediyor

İspanya’nın Fransa sınırında bulunan Portbou kasabasında başlayan ve Pireneler Sıradağları’na da yayılan yangın nedeniyle 930 hektarlık ormanlık alan küle döndü, Fransa’da ise 300 kişi tahliye edildi.

İspanya-Fransa sınırındaki Portbou kasabasında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Pireneler Sıradağları’nın Fransa sınırında kalan kısmına da sıçrayan alevler 930 hektarlık ormanlık alan küle çevirdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların kapatıldığı ve tren seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.