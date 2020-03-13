İspanyol gribi: Tarihin en büyük salgını 50 milyon kişiyi öldürmüştü

100 binden fazla kişiyi etkileyen ve 90 ülkeye yayılan Koronavirüs akıllara insanlık tarihinin en büyük salgını olarak bilinen İspanyol gribini getirdi. İspanyol gribi (1918) dünya genelinde 50 milyon (günümüze tekabül eden sayı 200 milyon) kişiyi öldürmüştü. 1918-1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgını Almanya, Japonya ve Arjantina gibi farklı ülke ve kıtaları etkilemişti.

Salgın ilk olarak ABD’nin New Mexico eyaletinde ortaya çıkmıştı. 1. Dünya Savaşı’nın devam ettiği günlerde ABD’den Avrupa’ya savaşmaya giden askerler hastalığı da beraberlerinde taşımış böylelikle yerel bir vaka küresel krize dönmüştü.

Salgın atmosferi, maske kullanımı, yiyeceklerin depolanması, toplantıların iptal edilmesi ve ekonominin etkilenmesi gibi sonuçlar 102 yıl önce de benzer şekillerde yaşanmıştı ancak İspanyol gribi ve koronavirüs arasında farklılıklar bulunuyor.

Gençler hedefteydi

Koronavirüs'ün aksine İspanyol gribinde ölenlerin çoğu 20, 30 ve 40'lı yaşlardaydı.

1918'de doktorlar gribe yol açan virüsün varlığından haberdardı ancak virüsü göremiyorlardı. Elektron mikroskopları yoktu ve virüslerin genetik materyali henüz keşfedilmemişti.

Hızla yayıldı

1918'de, hafif semptomları olan insanları test etmek ve hastaları kendilerini karantina altına almaları neredeyse imkansızdı.

Temas takibi yapmanın da imkansız olduğu yıllarda grip tüm şehirlere hızla yayılmıştı. Dahası sağlık çalışanları içi çok az koruyucu ekipman, gribe yakalanan hastaları sağlanabilecek bakım malzemeleri yoktu.

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İspanyol basını duyurdu

Salgının İspanya'da başlamamış olmasına rağmen İspanyol salgını olarak adlandırılmasının sebebi ise I. Dünya Savaşı'nda askeri sansür nedeniyle hiçbir ülke salgın hakkında haber yapamazken İspanyol basınının salgını gündeme getirmesiydi.

Salgın Türkiye'yi de etkilemiş toplantılar yasaklanmış, okullar tatil edilmişti.