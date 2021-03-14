​İsrail 12 İran gemisini vurdu

Saldırıların hedefinde Suriye’ye petrol ya da silah taşıyan İran deniz taşıtları olduğu belirtildi.

Ortadoğu’da İsrail ile İran arasında yeni bir cephenin açıldığı ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsrail, 2019 yılından bu yana çoğu Suriye’ye petrol taşıyan en az 12 İran tankerini çeşitli su yollarında hedef aldığı belirtildi. Gazetenin, Amerikalı ve bölgeden kaynaklara dayandırdığı haberinde 2019’un son aylarında başlayan saldırıların hedefi İran deniz araçları ya da İran’a ait kargoları taşıyan gemiler oldu. Kızıl Deniz ve başka bölgelerde gerçekleşen bazı İsrail saldırılarının İran bağlantılı silah nakliyatlarını önlemeyi amaçladığı da belirtildi.

MAYIN VE DİĞER SİLAHLAR KULLANILDI

İran tankerlerini ve kargolarını hedef alan saldırılarda İsrail’in mayın ya da farklı silah sistemleri kullandığı belirtildi. Saldırılara hedef olan tankerlerden şu ana kadar hiçbirinin batmadığı ama en az iki deniz aracının İran’daki limanlarına dönmek zorunda kaldığı kaydedildi. ABD’li yetkililere göre, deniz saldırılarının bir kısmı İran’ın silah dahil diğer kargoları bölgeden geçirme çabalarını da hedef aldı. İran’ın, ABD yatırım kararlarına karşın Suriye’ye petrol ihracını devam ettirdiği biliniyor.

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AKDENİZ’DE YENİ SALDIRI

Haberin yayınlanmasından bir gün sonra Akdeniz’de yol alan bir İran kargo gemisinin, kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından hedef alındığı ortaya çıktı. İran medyası, saldırının düzenlendiği geminin gövdesinde hasar oluştuğunu ifade etti. İran’daki Gemicilik Şirketinin Sözcüsü Ali Giyasiyan, yerel basına yaptığı açıklamada, Avrupa’ya giden bir ticari konteyner gemisine patlayıcı maddeyle terör saldırısı düzenlendiğini belirtti. İranlı yetkililer gelişmeyi “korsanlık” diye nitelendirdi.

İSRAİL KARGO GEMİSİNDE PATLAMA

Şubat ayında Umman Körfezinde bir İsrail kargo gemisinde patlama yaşanmıştı. Suudi Arabistan’dan Endonezya’ya seyreden MV Helios Ray adlı kargo gemisinde yaşanan patlama sonrasında İsrailli yetkililer patlamadan İran’ı sorumlu tutan açıklamalar yapmıştı. Yine İsrailli yetkililer, Şubat ayında İsrail kıyılarında yaşanan petrol kirliliğinden bir İran gemisini sorumlu tutmuştu.

TRUMP DÖNEMİYLE BAŞLADI

İsrail’in özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran’a yönelik saldırı, sabotaj ve suikast stratejisine geçtiği biliniyor. İsrailli yetkililer Suriye’de İran’la ilişkili hedeflere yüzlerce saldırı düzenlediklerini daha önce açıkladı. İran’da son dönemde nükleer tesis ve petrol limanlarında gerçekleşen yangın ve patlamaların da İsrail kaynaklı sabotajlar olduğu kaydediliyor. Son olarak İran nükleer teknolojisinin beyni Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesinin de Mossad operasyonu olduğu Batı medyasına yansımıştı.

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